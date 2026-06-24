Les autorités alertent sur la tentation de chercher la fraîcheur de l’eau dans des aires non surveillées voire interdites à la baignade. « Ce n’est pas anodin, par des épisodes de canicule comme cela, d’aller se baigner dans des zones qui ne sont pas surveillées », a déclaré sur France Inter la ministre des Sports Marina Ferrari. « Il faut vraiment respecter les zones qui sont surveillées. On voit par exemple des jeunes qui sont dans des canaux… Il faut faire très attention aux points où on va prendre l’eau », a-t-elle poursuivi. À Paris ou alentours, plusieurs canaux sont pris d’assaut l’après-midi, et pas seulement le canal Saint-Martin où la baignade est autorisée de manière anticipée depuis le 17 juin.