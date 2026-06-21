Deux adolescents se noient dans le Doubs à Besançon

Deux adolescents de 15 ans sont morts noyés samedi à Besançon à la suite d' »une baignade interdite » dans le Doubs, rivière qui traverse la ville, a annoncé ce samedi 20 juin la mairie.

Le maire de Besançon, Ludovic Fagaut, et les élus « adressent leurs plus sincères condoléances à leurs familles, à leurs proches ainsi qu’à l’ensemble des personnes touchées par ce drame », a indiqué la mairie dans un communiqué, précisant qu’une cellule d’accompagnement psychologique a été mise en place pour soutenir la famille, ainsi que les personnes présentes sur les lieux au moment des faits.

Les sapeurs-pompiers avaient fait état plus tôt de la noyade des deux adolescents, « sortis de l’eau en arrêt cardio-respiratoire » après une baignade au niveau du barrage de Micaud.