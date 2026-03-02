Bourgogne-Franche-Comté, la population continue de diminuer

Une des explications se trouve dans la notion de solde naturel. Depuis 2016, le solde naturel est en déficit et non en excédent. Concrètement, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a plus de décès que de naissances (lire notre article). Ce déficit naturel s’accentue et atteint le niveau le plus bas depuis cinquante ans. De plus, ce déficit n’est pas compensé par le solde migratoire. C’est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties.