Bourgogne-Franche-Comté, la population continue de diminuer

Ce n’est pas une surprise, en 2025, comme depuis dix ans, la population diminue en Bourgogne-Franche-Comté. L’Insee vient de dévoiler le bilan démographique de 2025. Une tendance qui va à contre-courant des données sur le plan national. Depuis 2025, tous les départements de la région sont concernés par ce déficit (lire notre article).
Comment expliquer cette diminution de la démographie ?
Une des explications se trouve dans la notion de solde naturel. Depuis 2016, le solde naturel est en déficit et non en excédent. Concrètement, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a plus de décès que de naissances (lire notre article). Ce déficit naturel s’accentue et atteint le niveau le plus bas depuis cinquante ans. De plus, ce déficit n’est pas compensé par le solde migratoire. C’est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties.
En 2025 : 21 900 naissances …
En 2025, la région a vu 21 900 naissances, un chiffre qui a diminué de 1,9 % en un an. Une diminution qui s’explique par la baisse du nombre d’enfants par femme. En 2015, il était de 1,90 enfant par femme, en 2025 il passe à 1,50. Une baisse notamment observée chez les femmes les plus jeunes. Le nombre de naissances chez les femmes de moins de quarante ans a reculé de 24 %.
… contre 31 900 décès
En parallèle, le nombre de décès augmente. En 2025, la Bourgogne-Franche-Comté enregistre 31 900 décès, soit 500 de plus que l’année précédente. Une des explications de l’augmentation de cette année est la grippe hivernale particulièrement virulente dans la région en janvier 2025. L’autre explication vient du vieillissement de la génération de baby-boomers. En 2025, les 75 ans ou plus représentent un habitant sur huit.