La chute démographique s’amplifie en Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté compte 2 800 194 habitants, au 1er janvier 2021 (donnée valable au 1er janvier 2024), annonce l’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans une note publiée au mois d’août, relative à la démographie régionale. Chaque année, depuis 2015, la région perd 3 500 habitants, soit une diminution de 0,1 % par an. C’est la première région de l’Hexagone à perdre des habitants. À titre de comparaison, la région gagnait 8 300 habitants par an entre 1999 et 2009. Cela s’explique de deux façons. La première, il y a plus de décès que de naissances. La seconde, les départs de la région sont aussi nombreux que les nouveaux arrivants, alors que le solde migratoire était de 0,1 % entre 1999 et 2009. Ce sont les villes qui gagnent les habitants et les zones rurales qui décrochent. Mais même des territoires dynamiques, proches de la frontière suisse par exemple ou des métropoles ont une démographie qui ralentit.