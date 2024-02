En 5 ans, le nord Franche-Comté a perdu l’équivalent de la population de Beaucourt

La baisse de la natalité et la désindustrialisation expliquent en grande partie cette dynamique. En 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté a enregistré un solde naturel négatif de – 7 500 personnes. On compte donc plus de décès que de naissances. La région perd des habitants depuis 2015. Le Territoire de Belfort bascule dans cette réalité un peu plus tard, en 2020. En 2022, seul le Doubs a un excédent du solde naturel (+ 310 habitants).

« Le nombre de naissances dépend à la fois du nombre de femmes en âge de procréer et de leur fécondité », rappelle l’Insee dans une note sur la démographie de 2022, publiée à l’été 2023. « Depuis plusieurs années, la population féminine âgée de 15 à 49 ans diminue chaque année (-0,8 % par an dans la région contre -0,2 % en France métropolitaine entre 2015 et 2022), relève le document, avant d’ajouter. De plus, le nombre moyen d’enfants par femme baisse de façon continue depuis 2015. Il est passé de 1,90 à 1,73 dans la région. » Le vieillissement de la population et l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges avancés de forte mortalité accentue mécaniquement cette tendance.

Ce déficit se cumule à un déficit migratoire important – il y a plus de personnes qui quittent le territoire que d’autres qui y viennent – avec une dégradation forte de cette tendance ces dernières années, observent les démographes. Dans les années 2000, on perdait 100 à 150 personnes par an dans le Territoire de Belfort. Entre 2014 et 2020, c’est de l’ordre de 800 personnes par an, schématise un analyste.

L’atténuation de la tendance se fera par deux éléments, selon le préfet du Territoire de Belfort : la création d’emplois et le développement de l’enseignement supérieur. Une manière d’attirer de nouveaux habitants dans le territoire, mais aussi d’éviter que sa population ne le quitte. Il faut travailler l’attractivité. La création de la filière hydrogène est un élément de dynamisme. Mais il ne faut pas oublier, à rebours, la perte de vitesse de la filière automobile. Appréhender ce sujet à l’échelle du nord Franche-Comté permet aussi de se prémunir du mirage des migrations internes au territoire, satisfaisant à l’échelle d’une commune, mais loin de répondre aux réels problèmes, qui sont devenus structurels.