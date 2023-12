Le Territoire de Belfort perd des habitants chaque année depuis 2015

Le Doubs, lui enregistre une hausse moyenne annuelle de 0,31% depuis 2015. Il enregistre 10 000 habitants de plus, comparé au dernier comptage de 2015. Entre 2015 et 2021, le Doubs, avec la Côte-d’Or sont les deux seuls départements de la région à gagner encore des habitants. Ils le doivent notamment à un solde naturel toujours positif grâce à la jeunesse de leur population. La croissance démographique du Doubs, supérieure à celle de la Côte-d’Or, est comparable à la moyenne nationale. « Si cela continue comme ça, le département du Doubs sera d’ici un an le plus peuplé de la région », explique Bertrand Kauffmann, le directeur régional de l’Insee. A ce jour, c’est le département de la Saône-et-Loire le plus peuplé avec 549.288 habitants. Le Doubs est même comparé à une « locomotive démographique » grâce à Besançon, et la frontière suisse qui constitue un bassin d’emplois dynamique avec un faible taux de chômage.