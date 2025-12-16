Besançon : l’annonce du verdict du procès Péchier avancée de vendredi à jeudi

Lundi après-midi, après quinze semaines d’audience, la cour s’est retirée pour délibérer « dans un lieu tenu secret », avait indiqué la présidente Delphine Thibierge en clôture des débats. L’accusé, qui a comparu libre depuis le 8 septembre, a quitté le palais de justice escorté par les forces de l’ordre. Il doit depuis « rester à la disposition de la justice » et ne peut pas quitter le logement qu’il occupe à Besançon, a précisé la magistrate. Dans le secret des délibérations, la cour doit se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé sur chacun des 30 cas d’empoisonnements qui lui sont reprochés, commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon, sur des patients âgés de 4 à 89 ans. Pour chaque vote, la culpabilité ne peut être prononcée qu’à une majorité d’au moins sept voix sur neuf. Pour chacune des 30 victimes – 12 sont mortes et 18 ont survécu – la cour doit dire en outre si une circonstance aggravante peut être retenue, à savoir la préméditation ou la « particulière vulnérabilité » du patient. En cas de condamnation, Frédéric Péchier, qui n’a jamais été détenu depuis le début de l’enquête en 2017, sera directement incarcéré.

Lorsque la parole lui a été donnée une dernière fois lundi, au dernier jour de ce long procès, il a à nouveau clamé son innocence, une position dont il n’a jamais varié. « Ça fait huit ans que je me bats contre le fait qu’on me présente comme un empoisonneur », mais « non, je ne suis pas un empoisonneur », a-t-il affirmé.