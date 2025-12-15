Besançon : « Je ne suis pas un empoisonneur », clame une dernière fois Frédéric Péchier

Me Schwerdorffer a établi un parallèle entre Frédéric Péchier et Patrick Dils, qui a passé quinze ans de détention pour les meurtres de deux enfants commis en 1986 près de Metz, avant d’être acquitté en appel. Comme dans l’affaire Dils, à la clinique Saint-Vincent de Besançon, « il fallait que ça aille vite » pour « arrêter l’hécatombe », a-t-il retracé. Dès le début de l’enquête en mars 2017, les enquêteurs ont été « convaincus de la culpabilité de Frédéric Péchier » et se sont efforcés de « démontrer qu’il est coupable ». « Jamais on ne cherchera ailleurs », a-t-il fustigé. « Toute la communauté médicale » s’est liguée contre lui, dès lors son sort était « scellé », selon lui.

La semaine dernière, au terme d’un réquisitoire fleuve de plus de dix heures d’une rare intensité, les deux avocates générales Thérèse Brunisso et Christine de Curraize ont requis la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans. Ce soignant est « l’un des plus grands criminels de l’histoire » et « a utilisé la médecine pour tuer », ont-elles asséné. Selon elles, il introduisait, sans se faire remarquer, du potassium, des anesthésiques locaux, de l’adrénaline ou encore de l’héparine dans des poches de perfusion. Ces poches empoisonnées étaient ensuite perfusées aux patients, ce qui déclenchait des arrêts cardiaques ou des hémorragies incompréhensibles pour les soignants. Selon le ministère public, Frédéric Péchier cherchait ainsi à nuire à des médecins avec qui il était en conflit et « nourrir sa soif de puissance ».

Mais la défense a soutenu que lors de l’empoisonnement de Sandra Simard, qui marque le début de l’enquête en janvier 2017, la poche empoisonnée avait été choisie de manière « aléatoire ». L’empoisonneur n’a donc pas pu viser spécifiquement un patient et par ricochet un médecin, selon Me Schwerdorffer. Pour la défense, « on a fabriqué un coupable » avec « acharnement ».