Procès Péchier : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l’anesthésiste

Une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, a été requise vendredi à l’encontre de l’anesthésiste Frédéric Péchier pour l’empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon.

« Parce que les crimes reprochés à Frédéric Péchier sont hautement pervers, parce qu’il a agi sournoisement et par le biais de la médecine pour duper tout le monde, parce que Frédéric Péchier a commis l’irréparable, tuant de sang froid 12 personnes et manqué de tuer 18 personnes, (…) nous requérons la peine maximale », a déclaré l’avocate générale Christine de Curraize devant la cour d’assises du Doubs.