PUB

Procès Péchier : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l’anesthésiste

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.
L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement. | ©Arnaud Finistre
Alerte

La réclusion criminelle à perpétuité a été requise, ce vendredi 12 décembre, lors du jugement de l'anesthésiste Frédéric Péchier, à la cour d'assise du Doubs. Il est soupçonné de trente empoisonnements, dont douze mortels.

(AFP)

Une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, a été requise vendredi à l’encontre de l’anesthésiste Frédéric Péchier pour l’empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon.

« Parce que les crimes reprochés à Frédéric Péchier sont hautement pervers, parce qu’il a agi sournoisement et par le biais de la médecine pour duper tout le monde, parce que Frédéric Péchier a commis l’irréparable, tuant de sang froid 12 personnes et manqué de tuer 18 personnes, (…) nous requérons la peine maximale », a déclaré l’avocate générale Christine de Curraize devant la cour d’assises du Doubs.

Nos derniers articles

Arnaud Marthey, président de l'agence économique régionale, présente l'observatoire du foncier économique régional BFC.

À Paris, la Bourgogne-Franche-Comté en opération séduction

L’agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté et plusieurs agglomérations de la région étaient présentes au Salon de l’investissement immobilier, à Paris, du 9 au 11 décembre. L’occasion de souligner les atouts de ses territoires. Et de séduire des investisseurs de s’y implanter.
Les finances du département du Territoire de Belfort ont fait l'objet d'un débat de deux heures ce jeudi 11 décembre 2025. | illustration © Le Trois P.-Y.R.

Belfort : la majorité départementale fait bloc pour un budget fortement contesté par l’opposition

Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, revendique un niveau d’investissement important, alors que les départements sont au bord de l’asphyxie financière. L’opposition, Bastien Faudot en tête, estime que d’autres choix étaient possible pour, notamment pour enrayer la baisse de population.
,
Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, en août 2025, contre le Stade briochin.

FC Sochaux : les infos à savoir avant le déplacement à Valenciennes

Le FC Sochaux se déplace dans le Nord, ce vendredi 12 décembre, pour affronter le Valenciennes Football club, dans le cadre de la 16e journée du championnat de National. Les Jaune et Bleu veulent faire un grand coup, en gagnant une seconde fois d’affilé à l’extérieur. Ce qu’ils n’ont pas encore fait cette saison.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC