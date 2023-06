Belfort : se préparer au « tsunami » de la mobilité électrique

« C’est une révolution technologique et dans les esprits », convient Jean-Marc Jacques, assurant que cela doit inviter à anticiper les déplacements et la façon de nous déplacer. En 2035, on estime à 17 millions les voitures électriques en France. Selon le ministère de la transition écologique, 38,7 millions de véhicules étaient en circulation en France au 1er janvier 2022 (voir infographie), dont 1 % de véhicules électriques, soit environ 400 000 véhicules. « Il est essentiel d’informer le public et les décideurs », ajoute le spécialiste. « Je suis une collectivité, comment je prends ce dossier de la mobilité et du verdissement de ma flotte ? » cite en exemple Jean-Marc Jacques. Puis d’illustrer à nouveau : « Je suis un professionnel de l’immobilier, comment je prends en considération les problématiques des branchements pour les habitats collectifs ? » Aujourd’hui, 0,5 % des places de parking en habitat collectif sont équipés d’une borne électrique, indique l’association Bourgogne-Franche-Comté mobilité électrique. « Autrement dit, rien », déplore Jean-Marc Jacques. C’est donc une question d’importance pour l’avenir. « On la voit bien la hauteur de la vague », alerte Jean-Marc Jacques, par ailleurs convaincu par cette mobilité. « C’est un tsunami », ajoute-t-il. Autant de sujets qui seront soulevés à travers des ateliers, des conférences et dans les échanges avec les exposants. Le Salon est construit sur deux jours. Le vendredi est destiné aux décideurs publics et privés et le samedi, au grand public. L’entrée est gratuite. Le Salon va regrouper « un maximum d’acteurs de cet écosystème de l’électromobilité ». Il y aura des électriciens, des installateurs de borne, des fournisseurs, des concessionnaires avec une vingtaine de marques, des 2-roues, des vélos, des utilitaires, un peu d’hydrogène. Des conférences et des ateliers sont au programme, tout comme des essais, notamment de 2-roues.