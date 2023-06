Depuis le début de l’année, Volkswagen a largement conforté sa place de plus gros vendeur d’automobiles en Europe, régnant sur 26,1 % du marché (+1,2 point en un an) avec plus de 1,1 million de voitures vendues, aidé par le dynamisme de sa marque tchèque Skoda et des sportives espagnoles de Cupra. Le géant allemand est suivi par le franco-italo-américain Stellantis (18,9 % du marché, en baisse de 1,7 point sur un an), dont la marque Alfa Romeo a bondi de 133,8 % sur un an grâce à de nouveaux SUV.