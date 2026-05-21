Belfort : quels sont les nouveaux risques affrontés par les pompiers ?

Le dérèglement climatique peut se caractériser par des problèmes de sécheresse (restriction d’eau, vulnérabilité des plus fragiles), des vagues de chaleur, un risque accru d’incendies d’espaces naturels, comme l’a montré l’incendie de Masevaux il y a quelques semaines (lire notre article). Le département est concerné aussi par le risque d’inondations ou les épisodes de grêles ou de tempêtes, comme l’ont subi les Eurockéennes en 2022. Autre évolution : l’adaptation industrielle, avec l’arrivée de l’électrification massive du parc automobile, le déploiement de l’hydrogène, auquel ont été confrontés les pompiers belfortains lors de l’incendie à Optymo (lire notre article) ou avec l’installation d’une ferme solaire. Ces nouveaux risques technologiques sont à considérer. Dernier élément prégnant de l’évolution : le vieillissement de la population. D’autres risques demeurent, notamment autour de l’axe routier qu’est l’A36, véritable colonne vertébrale de mobilité vers l’Est de l’Europe.

Chaque jour, ce sont 27 interventions réalisées en moyenne par les pompiers, qui arrivent sur les lieux en 11 minutes et 12 secondes, en moyenne, depuis l’appel. L’une des meilleures performances en France. 90 % de la population du département est couverte en moins de 20 minutes et plus de 99 % en moins de 25 minutes. « Le Sdis 90 est performant, salue le colonel Stéphane Berrez, directeur départemental adjoint, en regardant la photographie proposée par le Sdacr. Nous disposons de tous les moyens nécessaires pour couvrir risque activité opérationnel. »

Pour répondre aux nouveaux enjeux, 19 objectifs ont tout de même été identifiés par les pompiers, regroupé autour de trois thématiques : optimiser, mutualiser et collaborer. Pour ce dernier point, cela invite notamment à renforcer les liens avec les départements voisins, afin de disposer de moyens complémentaires, mais aussi d’accroitre les liens avec les entreprises, en signant par exemple des conventions de disponibilité des pompiers volontaires ; 41 ont été signées ces dernières années.