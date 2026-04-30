Près de Masevaux, un incendie détruit 5 ha de forêt

Aucun territoire n'est aujourd'hui épargné par le risque des feux de forêt.
5 ha de forêt ont brûlé à Sickert, dans le Haut-Rhin, dans la nuit du 29 au 30 avril 2026. | ©Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est – illustration

Un feu a détruit 5 ha de forêt, dans la nuit du 29 au 30 avril, à Sickert, commune limitrophe de Masevaux, dans le Haut-Rhin.

« Un incendie s’est déclaré cette nuit dans la forêt de Sickert lieu-dit Eichstein, au-dessus de la Vierge d’Alsace », annonce la commune de Sickert, ce jeudi 30 avril au matin, sur sa page Facebook. 5 ha de forêt (épicéa) ont brûlé, selon l’association de prévention et signalement des feux de forêt. Le feu s’est déclaré vers 23 h. Il a été fixé par les soldats du feu vers 3 h 30. Au plus fort de l’incendie, 67 pompiers étaient mobilisés, selon nos confrères d’Ici Alsace. « Les secours ont eu du mal à localiser le feu et y accéder par la suite », écrivent-ils également.

Vigilance de mise contre le risque de feu de forêt

La commune recommandait d’éviter le secteur. Les pompiers étaient toujours sur place. La commune de Sickert est limitrophe de Masevaux, à l’entrée de la vallée de la Doller, dont la route monte au ballon d’Alsace.

De son côté, Météo franc-comtoise glisse que « cet incident (dont l’origine n’est pas encore connue) vient rappeler une nécessité absolue : celle d’être vigilant en ces temps anormalement secs ».

Nos derniers articles

, ,
Des cyclistes le long d'une route.

FC Sochaux : venez à vélo à la rencontre contre Valenciennes et gagnez une place

Pays de Montbéliard Agglomération renouvelle son action « Vient au stade Bonal à vélo ». Un billet pour la rencontre sera donné aux 200 premiers cyclistes.
,
Antonio Filosa, directeur général de Stellantis?

Stellantis redevient bénéficiaire au 1er trimestre, ventes en hausse

Le constructeur automobile Stellantis est redevenu bénéficiaire au 1er trimestre, avec un bénéfice net de 377 millions d'euros contre une perte de 387 millions un an plus tôt, a annoncé le groupe jeudi.
,
Perspective de la future plaine des sports derrière le stade Serzian de Belfort.

Le premier terrain de football de la plaine des sports va voir le jour en septembre

Le chantier de la plaine des sports a officiellement débuté ce 29 avril. Au programme : deux nouveaux terrains et un demi, un club-house ou encore une aire de pumptrack.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

84 Appartements6 Immeubles53 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC