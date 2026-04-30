Près de Masevaux, un incendie détruit 5 ha de forêt

« Un incendie s’est déclaré cette nuit dans la forêt de Sickert lieu-dit Eichstein, au-dessus de la Vierge d’Alsace », annonce la commune de Sickert, ce jeudi 30 avril au matin, sur sa page Facebook. 5 ha de forêt (épicéa) ont brûlé, selon l’association de prévention et signalement des feux de forêt. Le feu s’est déclaré vers 23 h. Il a été fixé par les soldats du feu vers 3 h 30. Au plus fort de l’incendie, 67 pompiers étaient mobilisés, selon nos confrères d’Ici Alsace. « Les secours ont eu du mal à localiser le feu et y accéder par la suite », écrivent-ils également.
Vigilance de mise contre le risque de feu de forêt
La commune recommandait d’éviter le secteur. Les pompiers étaient toujours sur place. La commune de Sickert est limitrophe de Masevaux, à l’entrée de la vallée de la Doller, dont la route monte au ballon d’Alsace.
De son côté, Météo franc-comtoise glisse que « cet incident (dont l’origine n’est pas encore connue) vient rappeler une nécessité absolue : celle d’être vigilant en ces temps anormalement secs ».