Près de Masevaux, un incendie détruit 5 ha de forêt

La commune recommandait d’éviter le secteur. Les pompiers étaient toujours sur place. La commune de Sickert est limitrophe de Masevaux, à l’entrée de la vallée de la Doller, dont la route monte au ballon d’Alsace.

De son côté, Météo franc-comtoise glisse que « cet incident (dont l’origine n’est pas encore connue) vient rappeler une nécessité absolue : celle d’être vigilant en ces temps anormalement secs ».