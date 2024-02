Belfort : « Le gouvernement est en train de détruire le système éducatif »

À chaque jour, sa mobilisation. Après les taxis et le personnel de la direction générale des finances publiques lundi, les exploitants agricoles mercredi, ce jeudi 1er février, ce sont les professeurs qui ont décidé de se mobiliser pour leurs moyens. En moyenne, l’académie de Besançon communique sur des taux de grève de 17,74% pour l’académie de Besançon. À Belfort, ils étaient environ 350 sous la pluie à défiler, après une assemblée générale qui s’est tenue à la Maison du peuple.

Dans les rangs, Sandrine Rayot, professeure de mathématiques à Bethoncourt raconte : « Il y a un mépris du gouvernement à notre égard et à l’égard des élèves. » Les annonces de Gabriel Attal, lors de son bref passage en tant que ministre de l’Education, faites sur les groupes de niveaux dérangent beaucoup. « On est démunis. Nous savons en tant que professeurs qu’il faut de tout niveau dans une classe pour que cela fonctionne. On va devoir le faire à contre-coeur en fragilisant encore plus ceux qui triment. » Des propos rejoints par Sylvie Nantes-Berger, professeure documentaliste. « On est là pour les élèves les plus fragiles. L’école n’était déjà pas très égalitaire mais avec les réformes, cela va être pire. Les élèves étaient déjà très stigmatisés et cela va empirer. C’est en mélangeant les niveaux qu’on tire les élèves les plus fragiles vers le haut », martèle-t-elle.

Un peu plus loin, Jean-Noël Bador, professeur d’histoire-géographie et délégué syndical Snes fait le même constat : « Le rectorat nous sous finance. On perd tous nos moyens. En prime, avec les classes de niveau, nous allons devoir avoir une activité plus soutenue mais avec le même nombre d’heures. Ça ne peut pas marcher. »