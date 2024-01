155 postes d’enseignants en moins pour 2024 dans l’académie de Besançon

« Nous subissons une crise démographique sans précédent », prévient Nathalie Albert-Moretti, rectrice de l’académie de Besançon, lors d’une conférence de presse lundi 22 janvier. « Il y a une déprise importante depuis plusieurs années », complète-t-elle.

Entre 2018 et 2023, on compte 15 000 élèves de moins dans les structures scolaires. Une baisse structurelle visible dans le premier et le second degré qui se confirme largement pour la rentrée 2024. Cette année, l’académie de Besançon est l’académie qui perd le plus d’élèves en France dans le second degré. Avec des pertes parfois deux fois supérieures aux autres académiques déficitaires. « C’est une situation qui n’est pas heureuse. Nous avons eu la mauvaise surprise de découvrir que nous étions la région la plus touchée », complète la rectrice.

Dans le détail, dans le premier degré, les effectifs baissent fortement avec 11% d’élèves en moins depuis 2018. C’est dans le Doubs que l’écart est le plus important : le département perd 5 000 élèves. En Haute-Saône, la baisse est aussi impressionnante : – 13,7%. Idem pour le Territoire de Belfort : -12,8% des effectifs en six ans. Et la diminution se poursuit. Conséquences : l’académie s’apprête encore à rendre des postes. Dans le 1er degré, ce sont 70 postes qui seront rendus à l’échelle de la région.

Dans le second degré, l’académie attend encore une perte de 1 184 élèves par rapport à l’année précédente selon les prévisions pour le collège. En conséquence, elle rend 85 équivalents temps plein pour la rentrée 2024.