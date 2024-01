Finances publiques : « Avec moins de moyens, on laisse passer les tricheurs »

Deuxième problème des suppressions de postes : le recours, de plus en plus fréquents, aux contractuels. « On nous dit qu’ils sont là car il n’y a plus assez de fonctionnaires. Mais c’est un faux problème. Pour qu’il y en ai à nouveau, il faut une revalorisation de la profession », défend la déléguée syndicale de la CGT. Des contractuels bien moins formés que les fonctionnaires, « qui en pâtissent à tout niveau », et qui sont payés, selon Loïc Gatipon, entre 200 et 300 euros de moins que les fonctionnaires. « Un moindre investissement de la direction pour ne pas se ruiner », commente le délégué syndical Solidaires.

Au coeur de la machine, dans les rouages du système, les agents des finances publiques se disent délaissés. « Nous sommes plutôt discrets, mais nous permettons par exemple de contrôler toutes les finances des collectivités. » Avec les suppressions de postes, les délégués syndicaux avouent que de moins en moins de contrôles peuvent être faits. Le contrôle fiscal en premier. « On abandonne des missions. Il y a moins de moyens… Donc on laisse passer les tricheurs.» Résultat, une perte de sens du métier, pour beaucoup d’agents présents. « Pourquoi on est là ? », s’interroge Loïc Gatipon, qui remarque également que de plus en plus de tâches sont externalisées pour supprimer des postes. « Et pendant ce temps, on nous demande de faire mieux mais avec moins. »

Le désarroi est présent. De son côté, Valérie Usson, directrice départementale des Finances publiques du Territoire de Belfort, affirme que tout se joue au niveau national. Elle se veut rassurante : « Les négociations se sont ouvertes aujourd’hui. La priorité, pour le moment, est d’assurer une continuité de services. Mais en tout cas, il y a une volonté de faire en sorte que les conditions de vies des salariés soient les meilleures possibles, la direction est très attentive à cela. » Pas de commentaire sur de potentielles mesures pour les fonctionnaires… il faudra attendre la fin des négociations.