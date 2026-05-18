Belfort : la Ville lance un casting photo pour la campagne de communication

Un photographe prenant une photo.
Les candidats ont jusqu'au 30 juin pour participer. | ©Pixabay - jarmoluk

Si vous avez entre 16 et 30 ans et que vous habitez Belfort ou le Grand Belfort, vous pouvez devenir le prochain visage de la campagne de communication de la ville.

La Ville de Belfort est à la recherche de nouvelles têtes pour sa campagne de communication 2027 consacrée au service citoyen. Ce casting photo s’adresse aux jeunes Belfortains âgés entre 16 et 30 ans, qu’ils soient étudiants, apprentis ou jeunes actifs. « Pour rappel, le service citoyen permet aux jeunes de s’engager bénévolement dans des missions d’intérêt général. En contrepartie de cet engagement, la Ville soutient leurs projets : permis de conduire, BAFA, BNSS », fait savoir la Ville (lire notre article)

Quatre dates sont à retenir. L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 30 juin. En juillet, la Ville organise une phase de sélection et de rencontres avec les candidats retenus. Durant l’été et l’automne, place aux séances photos. Celles-ci se dérouleront dans les lieux emblématiques de Belfort. En janvier 2027, la campagne de communication sera officiellement lancée sur les supports d’affichage urbain et numérique.

Comment participer au casting ?

  • Avoir entre 16 et 30 ans 
  • Habiter Belfort ou le Grand Belfort
  • La Ville ne recherche pas de mannequins professionnels, mais des personnalités naturelles, dynamiques et souriantes, à l’aise face à l’objectif.
  • Les candidats ont jusqu’au mardi 30 juin 2026 pour compléter le dossier de candidature disponible sur belfort.fr

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