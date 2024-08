Belfort : les dispositifs d’aides à connaître pour les jeunes et étudiants

Ce dispositif de la Ville de Belfort pour les jeunes de 18 à 25 ans, permet d’obtenir un chéquier culturel de 30 euros. À récupérer en mairie avec une carte d’identité et un justificatif de domicile, une fois par an, ils sont utilisables chez les partenaires culturels de la ville pour acheter des produits culturels, des places de concert, cinéma, théâtre, entrées au musée, ateliers artistiques, etc. Conditions pour l’obtenir : Avoir entre 18 et 25 ans et résider à Belfort.