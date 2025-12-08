Belfort : la Ligue des Droits de l’Homme entravée dans ses missions

« Notre grosse inquiétude, c’est la permanence. En deux ans, on a doublé le nombre d’accueils », déplore la coprésidente. Elle l’observe au quotidien: il y a de plus en plus de personnes qui sont désespérées, car elles n’obtiennent plus de réponses favorables. Elle cite l’exemple des délais de dépôt de dossier toujours variables, les dossiers qui ne sont jamais considérés comme complets, voire l’absence de réponse. « C’est terrible parce que les gens se retrouvent seuls avec une obligation de quitter le territoire (OQTF) alors qu’il peut y avoir des enfants français, des enfants scolarisés, une femme française », regrette-t-elle (lire notre article). Pour faire face à cette demande grandissante, la Ligue des Droits de l’Homme est à la recherche de bénévoles. À la fois pour cette aide administrative, mais aussi pour donner des cours de français. Des cours essentiels pour préparer les tests de français, afin d’obtenir la naturalisation.

Concernant l’emprisonnement du journaliste français Christophe Gleizes en Algérie, la coprésidente est catégorique : c’est une atteinte à la liberté d’expression. « C’est un journaliste qui fait son travail avec rigueur et est enfermé dans un pays, où, effectivement, la liberté de la presse n’est pas reconnue », déplore-t-elle. Ce mercredi, le journaliste sportif, travaillant notamment avec So Foot, a vu sa peine d’emprisonnement confirmée par la cour d’appel de Tizi Ouzou. Venu en Algérie pour un article sur le club de football local, Christophe Gleizes a été condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme.