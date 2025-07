La Ligue des droits de l’homme est « une lumière qui ne doit pas s’éteindre »

Conséquence : des situations de plus en plus compliquées à démêler pour les personnes concernées, mais aussi pour les membres de la LDH, qui accompagnent les dossiers. « Cela crée du stress, de l’angoisse et de la fatigue pour les bénévoles », s’inquiète Évelyne Petit.

Depuis peu, de nouveaux profils toquent à la porte de la section : des personnes avec des troubles de santé mentale. Une catégorie de gens à laquelle la LDH n’était jusqu’alors pas confrontée. « La LDH a pour principe d’accueillir tout le monde et ces personnes viennent nous voir car elles considèrent qu’on est les derniers à pouvoir les aider. On voit bien que les services publics sont à la peine et qu’on est un rempart, mais on n’est pas formés, regrette Évelyne Petit. Quand des gens ont accès à des droits et qu’on n’arrive pas à les faire valoir, ça décourage les bénévoles. Certains en viennent à considérer qu’ils seront plus utiles en distribuant des repas aux Restos du cœur. »

Ce principe d’accueillir les personnes sans distinction, que la LDH porte en étendard, ne plaît pas non plus à tout le monde et l’association doit faire face à « l’incompréhension » de ses détracteurs. « Aujourd’hui, il y a notamment tous ces mouvements d’extrême droite qui trouvent dans les populations immigrées le bouc émissaire pour les accuser [de tous les] problèmes en France. Pour d’autres, c’est l’écologie. » Lorsque la LDH a annoncé un événement convivial pour l’accueil de trois femmes ayant fui la persécution des Talibans en Afghanistan, elle ne s’attendait pas à la violence des commentaires qui ont suivi, sur les réseaux sociaux. « Ça ne nous dérange pas de tenir nos positions, précise Évelyne Petit, mais on craint l’action violente. »

L’association doit alors apprendre à composer avec ces menaces. Présente sur Facebook et Instagram, elle veille « à sa position médiatique, pour ne pas attirer des gens qui ont perdu le sens commun. Mais on marche sur des œufs. » Cela implique de passer par les réseaux internes, de moins communiquer publiquement sur les actions et d’en faire des plus ponctuelles, pour ne pas laisser le temps à leurs détracteurs de s’organiser. Au risque d’attirer moins de monde et indirectement moins d’adhérents.