Au tribunal administratif, une forte hausse des « affaires urgentes »

Avec plus de 2 300 affaires jugées en 2024, le tribunal administratif de Besançon a connu une année marquée par une forte augmentation des contentieux et une mobilisation importante de ses magistrats et agents.

L’activité de la juridiction s’est intensifiée, notamment avec une hausse notable des affaires jugées en urgence (référés) (+31 % par rapport à 2023), qui ont atteint 234 référés traités.

Avec un effectif de vingt-cinq personnes, dont onze magistrats et quatorze agents de greffe et aides à la décision, le tribunal administratif de Besançon a pu « répondre aux besoins des justiciables et absorber » cette hausse, note Cathy Schmerber, présidente du tribunal administratif de Besançon. Ont été aussi traités des dossiers anciens « avec un effort remarquable », poursuit-elle.

Face à cette augmentation des référés, le délai moyen de jugement rencontre une légère hausse. Il s’établit à huit mois et dix-huit jours, soit une augmentation de quatorze jours par rapport à l’année précédente.

Le tribunal a toutefois su garantir un taux de confirmation en appel de 81,5 % de ses décisions.