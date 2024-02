Après l’agression d’un médecin à Audincourt, une peine jugée « clémente » 

Après environ une demi-heure de délibération, la présidente d’audience du tribunal correctionnel a exigé de l’homme un stage de citoyenneté à réaliser dans les six mois. Il est inéligible pendant deux ans et ne doit pas s’approcher du cabinet du médecin pendant la même période. Les dommages et intérêts devront encore être estimés après un examen médical plus poussé, mais une somme minimum de 1 002 euros a été actée. Entouré d’une vingtaine de médecins en blouse blanche venus le soutenir, Baris Cecen baisse la tête. « Ridicule », « N’importe quoi »: les commentaires ont fusé en sortant de la salle au sujet du délibéré.

C’est la troisième fois que le Dr Baris Cecen, installé dans le quartier des Forges, note une agression à son cabinet. Il n’est pourtant installé que depuis deux ans à Audincourt. « On a fêté nos deux ans le 21 février; c’était un drôle d’anniversaire. » Deux fois à son égard, une fois à l’égard de sa secrétaire. La première, de la part d’un patient qui était à la recherche d’un substitut narcotique. La seconde de la part d’une personne qui se trouvait dans l’incapacité de régler la consultation. « Ce jugement est un mauvais exemple. Il montre qu’on peut agresser un médecin en toute impunité. Il faudra que l’un de nous se fasse poignarder ou tuer pour que cela bouge », a-t-il commenté, très déçu de l’issue du procès.

Le jugement était très attendu, notamment par le maire d’Audincourt et ancien sénateur (PS) Martial Bourquin, qui a contribué largement à médiatiser l’affaire. « Les médecins se sentent seuls et démunis. Les incivilités et les violences physiques ou verbales progressent. Nous devons protéger nos soignants », avait-il déclaré lors d’une conférence de presse, début février.

Ce mardi, il déclare trouver le jugement « très clément ». « Il aurait fallu une peine plus exemplaire. L’avocat a plaidé pour que l’homme ne fasse pas les frais des violences en France. Mais un stage, ce n’est vraiment pas grand-chose. Si on continue à ne pas prendre en compte cette violence vis-à-vis des personnels soignants, on risque de le regretter très cher. »

Il souhaite qu’Audincourt devienne un territoire pilote en termes de sécurité. Il évoque l’installation d’un système de vidéoprotection, mais aussi la mise en place d’un bouton secours qui sera relié à une société de sécurité ou au commissariat qui pourra ensuite intervenir (lire ici).