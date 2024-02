Audincourt : de nouveaux dispositifs face aux agressions envers les professionnels de santé

Au sein de la maison médicale de garde et du centre municipal de santé, des diagnostics sécurisés ont été effectués. S’en suivra l’installation de système de vidéoprotection. La Ville réfléchit aussi à la mise en place d’un «bouton secours» qui sera relié à une société de sécurité ou au commissariat qui pourra ensuite intervenir. « Ce serait un progrès considérable d’avoir ce dispositif », assure Martial Bourquin.

Les rendre accessibles et finançables, c’est le souhait qu’il prononce. Il souhaite que la phase test organisée à Audincourt soit par la suite adoptée plus largement : « Je souhaite que les dispositifs mis en place ici soient mis en place sur le département. » Le maire d’Audincourt souhaite que ce territoire devienne « pilote et exemplaire au niveau de la sécurité » avec la mobilisation d’un fonds spécifique en lien avec l’agence régionale de santé (ARS). « Elle a intérêt d’être aux côtés de ces soignants. Il faut qu’elle aide les médecins. »