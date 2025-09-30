A son procès, Frédéric Péchier reconnaît un patient empoisonné, mais par un autre

En revanche, M. Péchier a contesté l’hypothèse d’un empoisonnement pour Suzanne Ziegler, une habitante d’Auxelles-Haut, dans le Territoire de Belfort, deuxième patiente sur la liste des 30 empoisonnements qui lui sont imputés, décédée cinq jours seulement après M. Iehlen. Cette femme de 74 ans a-t-elle été empoisonnée ? « Je ne pense pas. Je pense qu’il y a eu une pathologie cardiaque sous-jacente » et « que cette patiente a été sous-estimée sur le plan Cardiaque », a indiqué M. Péchier à la barre. Selon l’accusé, « il n’y a pas d’argument pour montrer une intoxication aux anesthésiques locaux ». « On n’a aucune preuve: pas de dosage sanguin, pas d’analyse de poches de perfusion, si ce n’est une trace de lidocaïne dans une ampoule de Nimbex » utilisée lors de l’intervention, a-t-il détaillé.

Deux premiers experts entendus vendredi n’ont pas voulu se prononcer sur l’origine de son décès. Les docteurs Alain Miras et Matthieu Biais ont au contraire, lundi, « été beaucoup plus tranchés » en faveur de l’hypothèse d’une intoxication à la lidocaïne, a relevé la présidente de la cour, Delphine Thibierge. L’une des deux avocates générales, Thérèse Brunisso, a souligné les similitudes entre les décès de Damien Iehlen et Suzanne Ziegler: « même temporalité dans l’apparition des troubles médicaux, cinq minutes après l’induction, même troubles cliniques, même lidocaïne retrouvée dans les séquestres, à quatre jours d’intervalle ».

« Vous emmenez la cour sur des chemins de traverse », a-t-elle lancé en direction de l’accusé. M. Péchier, est-ce que tout cela est bien sérieux au regard de la gravité des accusations dont vous faites l’objet? »

Frédéric Péchier est jugé depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements de patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 mortels, dans deux cliniques privées de Besançon entre 2008 et 2017. L’ancien médecin anesthésiste-réanimateur comparaît libre, mais encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.