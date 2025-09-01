Anesthésiste de Besançon : ce que l’on sait de l’affaire Péchier

Frédéric Péchier est accusé d’avoir volontairement pollué des poches de solutés ou de paracétamol utilisées lors d’opérations, provoquant l’arrêt cardiaque de 30 patients, dont 12 sont morts, dans deux cliniques privées de Besançon entre 2008 et 2017.

Les victimes, âgées de 4 à 89 ans, étaient opérées pour des interventions bénignes. Aucune explication médicale n’a été trouvée à leurs arrêts cardiaques.

Les autopsies, les analyses du matériel médical, les prélèvements sanguins ou encore les analyses des corps exhumés ont permis de révéler dans certains cas la présence anormale de potassium ou d’anesthésiques locaux.

Le docteur Péchier n’avait pas la charge de ces patients, à l’exception d’un seul cas, celui de Jean-Claude Gandon. Le parquet de Besançon et les enquêteurs affirment qu’un « faisceau d’éléments concordants » démontre l’implication du médecin.

Seul praticien employé à la clinique Saint-Vincent et à la Polyclinique de Franche-Comté au moment des arrêts cardiaques suspects, il est le « dénominateur commun » entre tous les cas, selon eux.