70 chercheurs comtois parmi les plus influents au monde

Le laboratoire de recherche Femto-ST de Montbéliard a inauguré un microscope à effet tunnel à basse température, le 28 juin 2023.
Microscope à effet tunnel à basse température, du laboratoire Femto-ST, à Montbéliard. | ©Le Trois – archives

70 chercheurs de l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figurent cette année parmi les 2 % de scientifiques les plus cités au monde, selon le classement de l’Université de Stanford. 12 de ces chercheurs sont à l'UTBM, une composante de l'établissement universitaire. Une reconnaissance pour les équipes de recherche de l’université, notamment implantées à Besançon, Belfort et Montbéliard.

Chaque année, l’université de Stanford recense les 2 % des chercheurs dans le monde, tout champ scientifique confondu, dont les travaux sont les plus cités par leurs pairs de leur champ scientifique. Ce classement américain, publié le 19 septembre, repose sur les données de la base bibliométrique internationale Scopus et s’appuye sur deux volets : l’impact cumulatif sur la carrière et les citations enregistrées au cours de l’année 2024. Il couvre 22 domaines scientifiques et regroupe plus de 160 000 chercheurs parmi plus de huit millions dans le monde.

L’université Marie-et-Louis-Pasteur, née en début d’année (lire notre article) est un établissement public expérimental qui regroupe 22 composantes issues de l’ex-université de Franche-Comté, l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM), Supmicrotech et l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) Campus de Cluny, des établissements associés. Cinq partenaires sont devenus associés : le CHU de Besançon, le Crous BFC, l’établissement français du sang (EFS), L’École supérieure des technologies et des affaires (ESTA), et l’Institut supérieur des beaux-Arts de Besançon (ISBA).

70 chercheurs dont 12 de l'UTBM

Dans ce classement de l’université de Stanford, les composantes de l’université Marie-et-Louis-Pasteur placent 70 chercheurs, dont quinze hospitalo-universitaires du CHU de Besançon, cinq de SUPMICROTECH et, plus proche de nous, douze enseignants-chercheurs de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). L’école d’ingénieurs voit ainsi plus de 11 % de son corps enseignant figurer parmi les scientifiques les plus influents au monde, un taux remarquable pour un établissement de cette taille.

Huit d’entre eux sont distingués pour l’ensemble de leur carrière : Mohamed Becherif, Maurizio Cirrincione, Christian Coddet, Fei Gao, Hanlin Liao, Abdellatif Miraoui, Yassine Ruichek. On retrouve également Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM. Neuf sont cités pour l’influence de leurs travaux sur la seule année 2024 : Maurizio Cirrincione, Christian Coddet, Abdesslem Djerdir, Fei Gao, Salah Lagrouche, Hanlin Liao, Abdellatif Miraoui, Alexandre Ravey et Yicha Zhang.

Ghislain Montavon, directeur de l'université de technologie de belfort-Montbéliard (UTBM).
Ghislain Montavon, directeur de l'université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM). | ©Le Trois – archives

Portée internationale

Ces chercheurs sont actifs dans des domaines variés, allant du génie électrique aux matériaux, en passant par l’intelligence artificielle ou le génie industriel. « Ces distinctions témoignent de la qualité et de la portée internationale des recherches menées à l’UTBM. Elles valorisent non seulement l’excellence scientifique individuelle, mais également l’engagement collectif de nos laboratoires, de nos équipes et de l’institution toute entière pour soutenir la recherche, l’innovation, la formation par la recherche, la diffusion des savoirs et le transfert de technologie », souligne l’UTBM, dans un communiqué de presse.

Pour l’université Marie et Louis Pasteur, issue du regroupement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Franche-Comté (lire ici), ce résultat confirme la vitalité scientifique du territoire. « C’est une belle reconnaissance pour nos chercheurs, leurs laboratoires et notre université », salue la direction de l’établissement.

Le stade Bonal, du FC Sochaux-Montbéliard.

Coupe de France : FC Sochaux-Audincourt se joue à Bonal samedi 11 octobre

Le 5e tour de la Coupe de France propose un derby du pays de Montbéliard entre Audincourt et le FC Sochaux. Le match se jouera au stade Bonal, samedi 11 octobre.
Salariés de General Electric, lors du blocage de site de Belfort, en mars 2021.

Imbroglio juridique entre syndicats et direction à General Electric

GE Vernova veut dégraisser ses effectifs. 42 postes sont visés à Belfort. Les négociations sont dans l’impasse entre direction et syndicats. Et en parallèle, General Electric a engagé un recours contre le comité social et économique (CSE). Audience, jeudi 9 octobre. Ambiance.
Ambroise Croizat, fondateur de la Sécurité sociale, honoré à Belfort avec une plaque commémorative.

Ambroise Croizat, l’ouvrier fondateur de la Sécu, remis en lumière à Belfort

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, la CGT et le Parti communiste ont rendu hommage à Ambroise Croizat, son fondateur, en dévoilant un complément de plaque à son nom rue Ambroise-Croizat à Belfort. Un geste symbolique pour rappeler l’origine ouvrière et solidaire de cette conquête sociale.

