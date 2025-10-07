70 chercheurs comtois parmi les plus influents au monde

Chaque année, l’université de Stanford recense les 2 % des chercheurs dans le monde, tout champ scientifique confondu, dont les travaux sont les plus cités par leurs pairs de leur champ scientifique. Ce classement américain, publié le 19 septembre, repose sur les données de la base bibliométrique internationale Scopus et s’appuye sur deux volets : l’impact cumulatif sur la carrière et les citations enregistrées au cours de l’année 2024. Il couvre 22 domaines scientifiques et regroupe plus de 160 000 chercheurs parmi plus de huit millions dans le monde.

L’université Marie-et-Louis-Pasteur, née en début d’année (lire notre article) est un établissement public expérimental qui regroupe 22 composantes issues de l’ex-université de Franche-Comté, l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM), Supmicrotech et l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) Campus de Cluny, des établissements associés. Cinq partenaires sont devenus associés : le CHU de Besançon, le Crous BFC, l’établissement français du sang (EFS), L’École supérieure des technologies et des affaires (ESTA), et l’Institut supérieur des beaux-Arts de Besançon (ISBA).