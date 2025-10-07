70 chercheurs comtois parmi les plus influents au monde

Chaque année, l’université de Stanford recense les 2 % des chercheurs dans le monde, tout champ scientifique confondu, dont les travaux sont les plus cités par leurs pairs de leur champ scientifique. Ce classement américain, publié le 19 septembre, repose sur les données de la base bibliométrique internationale Scopus et s’appuye sur deux volets : l’impact cumulatif sur la carrière et les citations enregistrées au cours de l’année 2024. Il couvre 22 domaines scientifiques et regroupe plus de 160 000 chercheurs parmi plus de huit millions dans le monde.
L’université Marie-et-Louis-Pasteur, née en début d’année (lire notre article) est un établissement public expérimental qui regroupe 22 composantes issues de l’ex-université de Franche-Comté, l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM), Supmicrotech et l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) Campus de Cluny, des établissements associés. Cinq partenaires sont devenus associés : le CHU de Besançon, le Crous BFC, l’établissement français du sang (EFS), L’École supérieure des technologies et des affaires (ESTA), et l’Institut supérieur des beaux-Arts de Besançon (ISBA).
70 chercheurs dont 12 de l'UTBM
Dans ce classement de l’université de Stanford, les composantes de l’université Marie-et-Louis-Pasteur placent 70 chercheurs, dont quinze hospitalo-universitaires du CHU de Besançon, cinq de SUPMICROTECH et, plus proche de nous, douze enseignants-chercheurs de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). L’école d’ingénieurs voit ainsi plus de 11 % de son corps enseignant figurer parmi les scientifiques les plus influents au monde, un taux remarquable pour un établissement de cette taille.
Huit d’entre eux sont distingués pour l’ensemble de leur carrière : Mohamed Becherif, Maurizio Cirrincione, Christian Coddet, Fei Gao, Hanlin Liao, Abdellatif Miraoui, Yassine Ruichek. On retrouve également Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM. Neuf sont cités pour l’influence de leurs travaux sur la seule année 2024 : Maurizio Cirrincione, Christian Coddet, Abdesslem Djerdir, Fei Gao, Salah Lagrouche, Hanlin Liao, Abdellatif Miraoui, Alexandre Ravey et Yicha Zhang.
Portée internationale
Ces chercheurs sont actifs dans des domaines variés, allant du génie électrique aux matériaux, en passant par l’intelligence artificielle ou le génie industriel. « Ces distinctions témoignent de la qualité et de la portée internationale des recherches menées à l’UTBM. Elles valorisent non seulement l’excellence scientifique individuelle, mais également l’engagement collectif de nos laboratoires, de nos équipes et de l’institution toute entière pour soutenir la recherche, l’innovation, la formation par la recherche, la diffusion des savoirs et le transfert de technologie », souligne l’UTBM, dans un communiqué de presse.
Pour l’université Marie et Louis Pasteur, issue du regroupement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Franche-Comté (lire ici), ce résultat confirme la vitalité scientifique du territoire. « C’est une belle reconnaissance pour nos chercheurs, leurs laboratoires et notre université », salue la direction de l’établissement.