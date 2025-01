L’université de Franche-Comté devient l’université Marie et Louis Pasteur

Avec ce changement de structure, un nouveau nom donc : l’université Marie et Louis Pasteur. Cet établissement public expérimental regroupe 22 composantes issues de l’ex-université de Franche-Comté, l’université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM), Supmicrotech et l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) Campus de Cluny établissement associé. Cinq partenaires deviennent associés : le CHU de Besançon, le Crous BFC, l’établissement français du sang (EFS), L’École supérieure des technologies et des affaires (ESTA), et l’Institut supérieur des beaux-Arts de Besançon (ISBA).

Macha Woronoff, présidente de l’université, insiste : « C’est une nouvelle étape historique. Mais cela ne change pas la volonté de coopération à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. » Pas de changement non plus pour les étudiants ou les professeurs.

Les 430 diplômes resteront également les mêmes : l’université expérimentale continuera de délivrer des DUT, des licences, licences pro, masters, doctorats, ainsi que des diplômes d’université (DU ou DIU), et un diplôme d’ingénieur. « Nous avons souhaité conserver les acquis », poursuit-elle. « Il était de notre responsabilité d’évoluer sans la Bourgogne. » Et la disparition d’un regroupement « aurait mis fin à toute visibilité nationale et internationale, pouvait affaiblir l’ensemble de l’enseignement supérieur », ajoute-t-elle.

Pour Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM, même volonté de coopération. « Cette lisibilité est un argument prégnant pour ce changement. Nous allons continuer à nous développer, mais c’est une évolution plus qu’une révolution. » Il assure aussi que l’université Marie et Louis Pasteur est « en coopération avec l’EPE de Bourgogne-Europe. Des projets en commun vont s’ouvrir et continuer », expose-t-il. Une convention de coordination territorial est mise en place entre les deux universités.Une période de transition est prévue jusqu’à fin février.

D’ici quelques mois, une élection aura lieu pour renouveler le ou la présidente du conseil d’administration de cette université expérimentale. Macha Woronoff, la présidente de l’ex-université de Franche-Comté, a annoncé qu’elle ne se représenterait pas.