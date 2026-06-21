Un casino à Belfort, une martingale ? L’opposition n’y croit pas

Ce casino générerait des recettes pour la Ville. L’Etat reverserait à la Ville de Belfort 10% du prélèvement opéré sur le produit des jeux réalisé par le casino, et la commune pourrait instituer un prélèvement pouvant aller jusqu’à 15% sur ce même produit des jeux.

Parallèlement, Damien Meslot s’est attaché à démontrer que la Ville ne dépenserait rien pour ce projet de casino : Tandem a acheté les locaux des Nouvelles Galeries, le bail est déjà signé avec l’exploitant, et le futur concessionnaire devra financer la rénovation et l’aménagement des 3e et 4e étage. « La Ville ne participera ni à l’achat, ni à la rénovation », a-t-il insisté. Autrement dit, Belfrot ne dépenserait pas un sou et profiterait de nouvelles rentrées financières. La martingale, comme on dit dans les milieux du jeu !

L’opposition n’y croit pas un seul instant. Bastien Faudot (« Tous Belfortains ») s’est d’abord interrogé sur la raison pour laquelle Damien Meslot n’avait pas parlé de ce projet de casino pendant sa campagne des municipales. Il a aussi mis en doute la viabilité économique du projet, à la fois au regard de la concurrence des casinos déjà existants à Luxeuil-les-Bains, Blotzheim ou encore Bâle, mais aussi de celle des jeux en ligne. « Avez-vous fait une étude de marché ? Vous nous demandez de délibérer à l’aveugle », a-t-il interpellé le maire. Autres questions posées par Bastien Faudot : les risques de blanchiment d’argent, d’addiction aux jeux, mais aussi des questions de valeur : « Que va dire ce vote de nous ? Le travail, le mérite, l’effort : ce sont des valeurs que je partage. Les jeux reposent sur exactement l’inverse. Ce n’est pas un acte anodin : c’est aussi un choix de société. »