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Belfort : Les Nouvelles Galeries vont accueillir un casino en 2029

Illustration du projet pour les Nouvelles Galeries.
2 000 m2 sont prévus pour le casino et une salle pour des événements. | ©Ville de Belfort

Face à la nécessité de dynamiser son centre-ville, la Ville de Belfort a annoncé sa volonté d’installer un casino au sein des Nouvelles Galeries. Un projet qui s'inscrit dans le réaménagement global du faubourg de France.

C’est une surprise qu’a annoncée Damien Meslot, maire de Belfort, lors du dernier conseil municipal, le 30 avril. Le centre commercial des Nouvelles Galeries va accueillir un casino d’ici 2029. Le maire avait présenté sa volonté de revitaliser le faubourg de France dans son programme des élections municipales (lire notre article). Une promesse engagée dès le début de son troisième mandat. Ce casino serait le sixième à s’installer en Franche-Comté après ceux de Besançon (Doubs), Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), Salins-les-Bains (Doubs), Lons-le-Saunier (Jura) et Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura).

2 000 m2 de loisirs

Sur les 12 092 m2 du bâtiment des Nouvelles Galeries, 2 000 m2 seront dédiés au casino ; une salle sera aussi dédiée aux événements culturels et spectacles. Le lancement des travaux est prévu en 2027 pour une livraison fin 2029. Mais ce n’est pas tout : l’intégralité du bâtiment va être réaménagée. 5 600 m2 seront dédiés aux Nouvelles Galeries afin de pérenniser les commerces. Au dernier étage, un restaurant et un rooftop sont prévus sur les 650 m2. Coût total des travaux, 12 millions d’euros. Un projet qui s’inscrit dans une rénovation plus globale du faubourg de France.

Une ressource financière

Réaménager les Nouvelles Galeries, désertées de certains de ses magasins, est une opportunité pour la Ville de dynamiser son centre-ville, en perte de vitesse. « L’installation d’un casino constitue l’opportunité majeure. C’est un élément structurant, capable d’attirer une nouvelle clientèle, de générer des fonds supplémentaires et de renforcer le rayonnement de notre ville », indique Damien Meslot lors du conseil municipal. Le maire de Belfort le rappelle : une taxe existe sur les jeux. Malgré les investissements engagés, la Ville compte bien récupérer un avantage financier à cette installation.

Accueillir de la clientèle extérieure

« Développer ce type d’activité sera une possibilité de rayonnement supplémentaire », explique Damien Meslot. L’objectif est d’attirer une clientèle en provenance du nord Franche-Comté, mais aussi du canton du Jura, en Suisse. Le casino permettra également de faire tourner l’économie locale avec les restaurants, les boutiques et les hôtels à proximité. 

Un établissement à l’image de celui de Luxeuil-les-Bains, géré par Joa Casino. Installé depuis 1848 en Haute-Saône, ce casino a enregistré 7,25 millions d’euros de chiffre d’affaires net en 2024 ; il accueille 115 000 visiteurs annuels chaque année (lire notre magazine sur Luxeuil).

Plusieurs étapes et délibérations sont encore nécessaires avant le début des travaux : une enquête publique, une procédure via l’avis de principe, mise en œuvre de la procédure de délégation de services publics ou encore une autorisation d’exploitation. « Les premiers contacts pris ont permis de confirmer l’intérêt du casinotier d’ouvrir un établissement dans notre ville », assure Damien Meslot. 

Des questions de santé publique

Muriel Thanneur, membre du groupe d’opposition Belfort avec vous, encartée au Parti communiste, s’interroge sur l’installation de ce casino : « Est-ce que vous avez pensé aux problèmes de santé publique ? Le jeu est une drogue dure. » À cela, Damien Meslot rappelle que les personnes addictes aux jeux d’argent sont interdites de casinos. La présentation de la carte d’identité est obligatoire à l’entrée de l’établissement.

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