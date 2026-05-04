Belfort : Les Nouvelles Galeries vont accueillir un casino en 2029

« Développer ce type d’activité sera une possibilité de rayonnement supplémentaire », explique Damien Meslot. L’objectif est d’attirer une clientèle en provenance du nord Franche-Comté, mais aussi du canton du Jura, en Suisse. Le casino permettra également de faire tourner l’économie locale avec les restaurants, les boutiques et les hôtels à proximité.

Un établissement à l’image de celui de Luxeuil-les-Bains, géré par Joa Casino. Installé depuis 1848 en Haute-Saône, ce casino a enregistré 7,25 millions d’euros de chiffre d’affaires net en 2024 ; il accueille 115 000 visiteurs annuels chaque année (lire notre magazine sur Luxeuil).

Plusieurs étapes et délibérations sont encore nécessaires avant le début des travaux : une enquête publique, une procédure via l’avis de principe, mise en œuvre de la procédure de délégation de services publics ou encore une autorisation d’exploitation. « Les premiers contacts pris ont permis de confirmer l’intérêt du casinotier d’ouvrir un établissement dans notre ville », assure Damien Meslot.