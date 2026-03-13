Municipales : que retenir des programmes à Belfort ? 

Qui sont les candidats ?
Lors des élections municipales du 15 et 22 mars, six candidats s’affronteront à Belfort (lire notre article) ; Damien Meslot (LR) « Tous ensemble pour Belfort » : Bastien Faudot (LDG) « Tous Belfortains – liste d’union de la gauche républicaine, démocrate et écologiste » : Jean-Marie Pheulpin (LO) « Lutte Ouvrière – Le camp des travailleurs » : Christophe Soustelle (RN) « Une identité pour Belfort » : Florian Chauche (LDG) « Belfort avec vous » : Christophe Grudler (MoDem) « Un avenir pour Belfort ».
La sécurité
On parlait environnement en 2020. En 2026, c’est la sécurité. C’est le grand thème de ces élections municipales des 15 et 22 mars (lire nos articles). La sécurité fait partie des points clés dans la majorité des programmes. La volonté de renforcer la vidéoprotection revient plusieurs fois. Damien Meslot (Les Républicains) évoque cinquante nouvelles implantations, Christophe Grudler (Modem) mise sur des installations ciblées, sans plus de détails. Ces deux derniers évoquent également la lutte contre les rodéos urbains. Du côté de Florian Chauche (LFI, PCF, Les Verts et le mouvement citoyen En commun pour Belfort) et Bastien Faudot (Gauche républicaine et socialiste, Parti socialiste et Place publique), la question de la proximité est mise sur le tapis. Ils souhaitent respectivement créer une police de proximité dans tous les quartiers et créer une police belfortaine de proximité. Christophe Soustelle (Rassemblement national) évoque deux points : l’augmentation des effectifs de la police municipale avec une présence 24h/24 et 7j/7.
L’écologie
Cette année, l’écologie n’est pas au cœur des occupations. Cependant, tous les candidats évoquent le sujet dans leur profession de foi, via la rénovation thermique des bâtiments municipaux tels que les écoles et les gymnases. C’est notamment évoqué dans les programmes de Damien Meslot, Bastien Faudot, Florain Chauche et Christophe Grudler. La question de l’accroissement des pistes cyclables revient également chez Damien Meslot, Bastien Faudot et Christophe Grudler.
Les commerces du centre-ville
Autre grand enjeu des programmes, le dynamisme des commerces. Et chaque candidat a son moyen d’action. Damien Meslot propose de transformer les Nouvelles Galeries et envisage une étude sur le devenir des 4-As. Bastien Faudot évoque un plan de relance des commerces du centre-ville, pointant du doigt la forte vacance commerciale. Pour Florian Chauche, la solution est de proposer des loyers modérés et progressifs pour les nouveaux commerces. Christophe Soustelle parle aussi de loyers peu chers. Christophe Grudler propose la mise en place de baux tests et de boutiques éphémères.
Les transports en commun
En ce qui concerne les transports, Florian Chauche propose d’étendre l’offre de transports en commun et de la rendre gratuite pour les collégiens. Bastien Faudot propose lui-aussi la gratuité des bus, mais pour les mineurs et les étudiants. Il propose également d’intégrer le voyage en train Belfort-gare TGV-Delle dans l’offre Optymo. Dans la même optique, Christophe Soustelle évoque l’idée d’améliorer l’offre de transport entre Belfort et Delle.
La santé
Le renforcement de l’offre de santé se retrouve dans la majorité des professions de foi. Christophe Soustelle et Christophe Grudler proposent d’attirer de nouveaux médecins. Le premier souhaite aider les jeunes médecins lors de l’installation, le second propose le contrat « Médecins et territoire ». Bastien Faudot souhaite créer un centre municipal de santé doté d’un service de soins sans rendez-vous. De son côté, Florian Chauche propose la création d’un centre de santé à Belfort Nord. Damien Meslot envisage de salarier des médecins auprès de la Ville.
Le nord Franche-Comté
L’enjeu du nord Franche-Comté est peu présent durant ces élections municipales de 2026. Seuls deux candidats l’évoquent réellement : Bastien Faudot et Christophe Grudler. Les deux candidats mettent en avant leur projet de créer davantage de liens entre les intercommunalités. Christophe Grudler annonce la volonté de créer une « union Nord-Franche-Comté ». De son côté, Bastien Faudot évoque « la relance du Nord Franche-Comté ».
Le quartier Jean-Jaurès
Bastien Faudot et Florian Chauche portent le souhait de repenser le quartier Jean-Jaurès. Bastien Faudot suggère un plan de renaissance du quartier avec notamment un investissement de 50 millions d’euros sur 20 ans. Florian Chauche souhaite faire de Jean-Jaurès un quartier pilote de la politique de rénovation urbaine.
Jean-Marie Pheulpin
Dans le programme de Jean-Marie Pheulpin, aucun de ces enjeux n’est évoqué. « Ces élections municipales, la plupart des candidats font comme si de rien n’était. Ils parlent d’embellir la ville, promettent plus de sécurité, de meilleurs logements ou des cantines moins chères…Que valent ces promesses quand toute la société va dans le mur ? » est-il écrit sur le programme.