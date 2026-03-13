Municipales : que retenir des programmes à Belfort ? 

On parlait environnement en 2020. En 2026, c’est la sécurité. C’est le grand thème de ces élections municipales des 15 et 22 mars (lire nos articles). La sécurité fait partie des points clés dans la majorité des programmes. La volonté de renforcer la vidéoprotection revient plusieurs fois. Damien Meslot (Les Républicains) évoque cinquante nouvelles implantations, Christophe Grudler (Modem) mise sur des installations ciblées, sans plus de détails. Ces deux derniers évoquent également la lutte contre les rodéos urbains. Du côté de Florian Chauche (LFI, PCF, Les Verts et le mouvement citoyen En commun pour Belfort) et Bastien Faudot (Gauche républicaine et socialiste, Parti socialiste et Place publique), la question de la proximité est mise sur le tapis. Ils souhaitent respectivement créer une police de proximité dans tous les quartiers et créer une police belfortaine de proximité. Christophe Soustelle (Rassemblement national) évoque deux points : l’augmentation des effectifs de la police municipale avec une présence 24h/24 et 7j/7.