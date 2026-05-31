Belfort : comment la Ville peut accueillir le futur casino ?

Pour l’installation du futur casino, un long processus administratif se déclenche. « Ce qu’il faut déjà, c’est qu’il y ait un avis de principe qui soit émis par le conseil municipal. Nous allons le faire le 18 juin », apprend le maire de Belfort. Prochaine étape du rouage : la mise en place d’une délégation de service public avec un appel d’offres « avec un cahier des charges ». Il y aura également une mise en concurrence des prestataires souhaitant exploiter l’établissement de jeux.

La société d’exploitation retenue devra adresser au préfet une demande d’autorisation de jeu. En parallèle, une enquête globale va être menée. « Il y a une enquête de commodo et incommodo. C’est une procédure qui consiste à recueillir les informations, doléances et observations des populations », développe Damien Meslot. Le compte-rendu est aussi transmis au maire, puis au préfet et finalement au ministère de l’intérieur. À ce dernier de donner son autorisation. « La durée de l’autorisation ne peut pas excéder cinq ans », précise le maire de Belfort.

« En cas d’ouverture d’un casino, […] une enquête publique est organisée par les services préfectoraux sur le site projeté d’implantation et le délégataire produit une étude d’impact économique démontrant l’existence d’une demande de jeux non satisfaite », complète la préfecture du Territoire de Belfort. Pour rappel, cinq casinos existent déjà en Franche-Comté : Besançon (Doubs), Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), Salins-les-Bains (Doubs), Lons-le-Saunier (Jura) et Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura).