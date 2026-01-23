Pays de Montbéliard : la majorité refuse de revenir sur la hausse de la taxe foncière

Un vote, qui a rappelé à certains élus les débats del’année dernière lors de ce même vote (lire notre article). « En 2025, l’augmentation a été pharaonique et nous constatons, un an après, que, malheureusement, beaucoup de nos arguments se sont révélés justes », déplore Frédéric Tchobanian, maire de Sainte-Suzanne. Il le rappelle, entre 2024 et 2025, la taxe foncière a connu une augmentation de 350 %. Dans son viseur, les répercussions sur les commerçants et entrepreneurs : « Ils subissent une double peine, puisqu’ils ont eu droit à l’augmentation de taxe foncière et à l’augmentation de la cotisation foncière des entreprises ». Et cela, avec des conséquences directes sur le développement économique du territoire. La solution proposée par Frédéric Tchobanian est non pas de maintenir les taux de 2025, mais de revenir aux taux de 2024.

Des propos partagés par Marc Tirole, maire de Dampierre-les-Bois et chef de file du groupe Indépendants et Solidaires. L’année dernière, le groupe de l’opposition avait déjà voté contre cette hausse; cette année, il s’abstiendra à son maintien. « On a bien compris que vous ne proposiez pas de baisser les taux », dénonce le chef de file. Charles Demouge, président de PMA, défend les propositions de son vice-président : « Si nous n’avions pas fait cette augmentation, aujourd’hui le budget, on ne le tenait pas ».