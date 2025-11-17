Dette, investissements, projets: l’essentiel des orientations budgétaires de Pays de Montbéliard Agglomération

« Ce débat d’orientations budgétaires s’inscrit dans un contexte financier encore plus contraint que les années précédentes », déplore Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Ce jeudi 13 novembre, les cent-treize élus du conseil communautaire de PMA ont échangé sur le débat d’orientations budgétaires.

En 2026, d’après les estimations de PMA, le total des concours financiers versés par l’État à l’agglomération serait à hauteur de 34 millions d’euros. Une baisse de plus de 3 millions d’euros par rapport à 2025. Quant aux des recettes fiscales, elles devraient atteindre 61,8 millions d’euros. De leur côté, les recettes de fonctionnement diminuent légèrement, passant de 128,7 millions d’euros à 127,3 millions d’euros.

L’encours de la dette devrait atteindre 142,5 millions d’euros. Une baisse de 4,4 millions d’euros par rapport à l’année dernière. Le ratio de solvabilité reste stable puisqu’il passe de 6,7 à 6,3 ans. Il correspond au nombre théorique d’années requises pour rembourser toute la dette, s’il s’agissait de la seule dépense de la section investissement.