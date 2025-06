Trop d’erreurs de tri : PMA passe à la phase de sanctions

« Il faut que ça cesse », souffle Daniel Granjon, vice-président en charge des déchets à Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Alors que la Réomi, la taxe incitative pour les ordures ménagères est en place depuis le 1er janvier 2024, les erreurs de tri et comportements inciviques peinent à diminuer. Une tolérance avait été accordée, le temps pour les habitants de s’adapter aux nouvelles consignes du bac jaune. « Mais il y a des personnes laxistes qui n’ont toujours pas compris. Il faut que cela s’arrête. On va serrer la vis pour faire appliquer de manière plus contrainte le règlement. »

En 2024, le taux moyen de refus des déchets collectés en bac jaune à cause d’erreur de tri s’élève à 27 % au centre de tri du Sytevom. C’est trois points au-dessus de la moyenne nationale, alors que l’objectif affiché est de passer sous les 20 %. En 2023, ce taux atteignait même 36 %. « On a été très mauvais l’année dernière », concède l’Agglo. Et aujourd’hui encore, un quart du contenu des bacs jaunes ne correspond pas à des emballages recyclables.