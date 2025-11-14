Montbéliard : 2 ans de travaux pour réhabiliter l’ancienne polyclinique des Portes-du-Jura

Dans la partie centrale, celle de PMA, plusieurs partenariats sont déjà prévus. Le Club Cycliste d’Étupes porte un projet de création d’un centre de formation. « Cela va nous permettre d’accompagner les jeunes sportifs », explique Sylvain Chalot, président du club. Le Cnam et le Greta vont également proposer des formations. « On déploie un panel de formations dans les métiers de l’industrie et de l’énergie », liste Anissa Louchene, responsable de formation au Cnam.

Ce bâtiment sera également l’occasion de mettre en avant les recherches et la formation de la filière hydrogène grâce à l’Université Marie et Louis Pasteur et la Fédération de recherche FCLAB. Des lieux d’échanges et une exposition permanente seront proposés.

Pour ces différents acteurs, un des avantages à s’installer dans cette nouvelle extension est la place qui leur sera dédiée. « Pour le moment, nous n’avons qu’une salle, sinon nous devons les louer », regrette Anissa Louchene. Même constat pour Toufik Chergui, président du GRETA Haute-Saône Nord Franche-Comté : « Actuellement, les locaux que nous utilisons sont en mauvais état », souligne-t-il.

Marc Tirole, du groupe Indépendants et Solidaires, attire l’attention du président de PMA, Charles Demouge, sur un point : « Le projet d’aujourd’hui est différent de celui présenté en 2021. À l’époque, on nous parlait de création de formations. Aujourd’hui, c’est plutôt un déplacement des formations déjà existantes. » Le groupe décide alors de s’abstenir sur ce projet et demande une clarification des financements et la création d’une réelle plus-value pour les habitants.

Selon le planning prévisionnel, les phases de travaux devraient durer d’août 2026 à juin 2028.