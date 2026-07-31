Quel visage pour le Territoire de Belfort en 2045 ? C’est la question posée par le schéma de cohérence territoriale (Scot) du Territoire de Belfort, dont la 2e édition doit être publiée définitivement en 2027. « Il s’agit à la fois d’élaborer un projet politique, stratégique, transversal mais également un projet partagé, concerté, réfléchi », définit le projet d’aménagement stratégique, l’un des documents composant le SCoT.
Le comité syndical du SCoT, qui regroupe des élus des trois intercommunalités du département (Vosges du Sud, Grand Belfort et Sud Territoire), vient justement de valider les orientations stratégiques de ce schéma, clôturant ainsi une première étape ; prochainement, elles seront présentées à la population par l’intermédiaire d’une exposition, menée par une mascotte nommée BISCoTTE ! « Nous voulions intéresser la jeunesse pour un projet dont la vision est à 20 ans », explique Anne-Sophie Peureux-Demangelle, directrice de l’agence d’urbanisme du Territoire de Belfort (AUTB), qui accompagne la démarche du comité syndical portant le projet ; le précédent SCoT datait de 2014. Les expositions seront visibles à l’automne à Giromagny, Delle et Belfort.
« Ne pas contraindre »
« C’est un document hyper important pour le département », rappelle la directrice. Et fait particulièrement rare, ce schéma est réalisé à l’échelle du département, replace Jean Marie Herzog, président du syndicat mixte du Scot, adjoint au maire de Belfort en charge de l’urbanisme, des travaux et de la voirie. Le SCoT s’appuie aussi sur l’agence d’urbanisme, qui a accompagné la réalisation de 24 rédactions de plan local d’urbanisme (PLU) dans le département, soit un quart ; une dynamique qui a déjà permis « d’harmoniser », dixit Jean Marie Herzog, des politiques entre les communes, à l’instar de la coloration des façades.
Le SCoT permet d’avoir « une vision plus globale », image Michaël Brun, vice-président du SCoT, maire de Montreux-Château et vice-président du Grand Belfort, en charge du renouvellement urbain et de l’habitat. « Le SCoT donne matière à réflexions aux PLU, mais en laissant de la souplesse. Il ne faut pas contraindre. »
La procédure a débuté en 2023. Elle a ralenti aux élections municipales, afin de convier les nouveaux élus avant de valider les orientations stratégiques. D’ici la fin de l’année, un autre document, le document d’orientation et d’objectifs (DOO), sera défini par les élus. Il définit les modalités d’application, par exemple la définition de seuils de densité ou non. Ensuite, ces éléments seront transmis à l’Administration, pour une phase d’instruction, à l’issue de laquelle une enquête publique sera diligentée pour que la population puisse émettre ses remarques sur ce document d’urbanisme, qui sert de référence aux plans locaux d’urbanisme, et qui s’inscrit lui-aussi dans un schéma régional. Il y a une volonté de valider le SCoT avant la fin du 1er trimestre 2027.
Attractivité, qualité de vie, adaptation au défi climatique
L’objectif affiché par ce document : retrouver une population de 145 000 habitants (lire par ailleurs). Pour y remédier, l’axe numéro un consiste à « mettre les atouts du territoire au service de son attractivité », expose le projet d’aménagement stratégique. La première des cibles est de proposer le logement répondant à cet enjeu démographique. Pour atteindre 145 000 habitants, il faut construire ou rénover 400 logements par an, indique Jean Marie Herzog. Il faut aussi encourager le développement économique. Le SCoT définit ainsi les zones stratégiques et les zones qui seront construites ou étendues : la zone de La Brasserie, à Lachapelle-sous-Rougemont, l’Aéroparc, Perouse, Denney-Bessoncourt, Les Grands Sillons et Delle-Thiancourt. Le développement économique sera ciblé vers ces sites.
L’autre consensus construit par les élus : axer sur la qualité de vie et la proximité. C’est dans ces orientations que l’on évoque la santé, le paysage, le déploiement des mobilités douces… Le SCoT va encourager le renforcement des polarités, pour éviter les disséminations des projets.
Le dernier axe s’arrête sur les enjeux liés au dérèglement climatique et à la nécessité de l’adaptation. Il faut notamment préserver les ressources ; c’est ainsi qu’il évoque le zéro artificialisation nette (ZAN) et les objectifs attachés au territoire, sachant que l’agence d’urbanisme mène justement actuellement un travail de référencement de la consommation foncière pour déterminer exactement les objectifs pour limiter l’artificialisation. En 2050, si l’on artificialise un espace, il faudra compenser d’autre part. Un effort sera fourni, pour y répondre, à la réhabilitation des « dents creuses », convient Jean marie Herzog. On parle également du besoin de « rafraîchir » la ville. Une partie du document s’arrête sur le besoin de limiter l’empreinte carbone, en améliorant le bâti, en facilitant le déploiement des énergies renouvelables ou encore en accompagnant les alternatives à l’autosolisme du quotidien.
450 000 euros ont été investis dans la réalisation de ce document d’urbanisme.
- Site Web : https://scotbelfort.fr/revision/
Le défi démographique
Le SCoT affiche l’ambition de retrouver une dynamique démographique positive et le gain d’habitants, pour atteindre 145 000 Terrifortains en 2045. Qu’en est-il aujourd’hui ? Le Territoire de Belfort, qui compte 140 255 habitants selon l’Insee, est le seul département de la région avec un solde migratoire négatif (lire notre article), c’est-à-dire qu’il y a plus de gens qui le quittent que de gens qui s’y installent. Conjuguer à un solde naturel négatif, cela accélère la déprise démographique. Damien Meslot, maire LR de Belfort, argumente que la cité du Lion a enrayé cette dynamique (lire notre article), soulignant par ailleurs les recrutements envisagés à Arabelle Solutions et Alstom, permettant ainsi de conforter cette dynamique. Les modèles de l’Insee se construisent sur des cycles de 5 ans, ce n’est donc pas possible aujourd’hui de confirmer ou d’infirmer cette tendance. Par ailleurs, rien ne confirme non plus que les gains à Belfort viennent de l’extérieur du département. Ils peuvent être internes au Territoire de Belfort, ce qui n’a donc aucune influence sur la population terrifortaine. Aujourd’hui, les projections de l’Insee (à retrouver ici) projettent, qui plus est, plutôt 119 000 habitants en 2040, selon leur scénario central. Mais la démographie actuelle suit plutôt la courbe basse des scénarios de l’Insee. Et cette courbe projette 111 000 habitants dans le Territoire de Belfort en 2040. La projection haute de l’Insee évoque, quant à elle, 128 000 habitants. L’enjeu est immense pour inverser totalement la dynamique.