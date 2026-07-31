Quel visage pour le Territoire de Belfort en 2045 ?

« C’est un document hyper important pour le département », rappelle la directrice. Et fait particulièrement rare, ce schéma est réalisé à l’échelle du département, replace Jean Marie Herzog, président du syndicat mixte du Scot, adjoint au maire de Belfort en charge de l’urbanisme, des travaux et de la voirie. Le SCoT s’appuie aussi sur l’agence d’urbanisme, qui a accompagné la réalisation de 24 rédactions de plan local d’urbanisme (PLU) dans le département, soit un quart ; une dynamique qui a déjà permis « d’harmoniser », dixit Jean Marie Herzog, des politiques entre les communes, à l’instar de la coloration des façades.

Le SCoT permet d’avoir « une vision plus globale », image Michaël Brun, vice-président du SCoT, maire de Montreux-Château et vice-président du Grand Belfort, en charge du renouvellement urbain et de l’habitat. « Le SCoT donne matière à réflexions aux PLU, mais en laissant de la souplesse. Il ne faut pas contraindre. »

La procédure a débuté en 2023. Elle a ralenti aux élections municipales, afin de convier les nouveaux élus avant de valider les orientations stratégiques. D’ici la fin de l’année, un autre document, le document d’orientation et d’objectifs (DOO), sera défini par les élus. Il définit les modalités d’application, par exemple la définition de seuils de densité ou non. Ensuite, ces éléments seront transmis à l’Administration, pour une phase d’instruction, à l’issue de laquelle une enquête publique sera diligentée pour que la population puisse émettre ses remarques sur ce document d’urbanisme, qui sert de référence aux plans locaux d’urbanisme, et qui s’inscrit lui-aussi dans un schéma régional. Il y a une volonté de valider le SCoT avant la fin du 1er trimestre 2027.