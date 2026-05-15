PMA : un accord brisé dès le premier conseil communautaire

Alors que le premier rapport est adopté rapidement et sans difficulté, les choses se compliquent au rapport numéro deux. L’ensemble des élus est appelé à élire les 27 autres membres du bureau. Processus qui, d’apparence, aurait dû être simple : « Nous avons discuté hier avec tous les présidents des quatre groupes et nous avons trouvé un accord sur une liste de 27 membres », fait savoir Pierre-Aimé Girardot. La veille du conseil, les représentants des groupes politiques se sont rassemblés, à savoir : Gilles Da Costa, Faire le Pays de Montbéliard ensemble avec 46 membres ; Mathieu Gagliardi, L’avenir de Pays de Montbéliard avec 29 membres ; Magali Duvernois, Agir pour PMA avec 20 membres ; Alain Sylvant, un collectif en commun sans étiquette avec 13 membres.

Coup de théâtre dans l’hémicycle. Alors que le vote allait commencer, Gilles Da Costa prend la parole et annonce la décision de son groupe politique. « Le groupe n’a pas souhaité poursuivre dans cette voie-là. » Face à cette révélation, le président annonce une suspension de séance de dix minutes.