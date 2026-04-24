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[EN DIRECT] Pierre-Aimée Girardot élu président de Pays de Montbéliard Agglomération

Le devanture du siège de Pays de Montbéliard Agglomération, à Montbéliard.
Le siège de Pays de Montbéliard Agglomération se situe 8, avenue des Alliés, à Montbéliard. | ©Le Trois – Jade Belleville
DIRECT

Les 113 conseillers communautaires de Pays de Montbéliard Agglomérations sont réunis ce vendredi 24 avril pour élire le futur président ou la future présidente de l'agglomération, ainsi que les membres de l'exécutif communautaire. Trois candidats sont déclarés : Gilles Da Costa, Magali Duvernois et Pierre-Aimée Girardot. À Suivre en direct sur letrois.info

Gilles Da Costa en tête du 1er tour

Gilles Da Costa est en tête du premier tour. Il ne lui a manqué que six voix pour être élu dès le 1er tour. C’est le moment des tractations. 

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