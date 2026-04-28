PMA : Matthieu Bloch dénonce la présence de la gauche dans l’exécutif

« [Pierre-Aimé Girardot] est un homme de droite, d’une honnêteté inébranlable et un travailleur acharné. » Dans un communiqué, le député de la 3e circonscription du Doubs Mathieu Bloch (UDR) tient à adresser ses félicitations au nouveau président de Pays de Montbéliard Agglomération (lire notre article), élu vendredi 24 avril. Mais, il ne tarde pas à faire connaître ses inquiétudes face à cette élection. « Je ne peux toutefois que regretter une surreprésentation des forces de gauche, dont certaines parmi les plus radicales, au sein de l’exécutif, alors même qu’elles sont ultra minoritaires dans les urnes à l’échelle du Pays de Montbéliard. »

Lors de la séance d’installation, le 24 avril (lire notre article), Pierre-Aimé Girardot a profité du retrait de la candidate socialiste Magali Duvernois à l’issue du 1er tour. Celle-ci a appelé ses soutiens à se reporter sur Pierre-Aimé Girardot au second tour. Il a ainsi pu arriver en tête du scrutin avec 58 voix face à Gilles Da Costa, élu à la mairie de Montbéliard, sur la liste de Marie-Noëlle Biguinet (52 voix). Magali Duvernois a été, par la suite, nommé 2e vice-présidente. La gauche obtient 4 vice-présidence sur les 15, dans ce nouvel exécutif ; les soutiens de Gilles Da Costa ont aussi 4 vice-présidences.