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Pays de Montbéliard Agglomération : qui est Pierre-Aimé Girardot, le nouveau président ?

Pierre Aimée Girardot, maire de Longevelle-sur-Doubs.
Pierre Aimée Girardot, officialise sa candidature à la présidence de PMA.| ©Le Trois – Jade Belleville

Pierre-Aimé Girardot, maire de Longevelle-sur-Doubs, a été élu président de Pays de Montbéliard Agglomération, ce vendredi 24 avril. Il a battu, de quelques voix, au second tour, Gilles Da Costa, élu à Montbéliard.

C’est une forme de continuité qui s’engage à Pays de Montbéliard Agglomération. Même si sur les 113 élus communautaires, 53 sont nouveaux, un air de poursuite se dégage de l’élection du président. Pierre-Aimée Girardot (divers droite), maire de Longevelle-sur-Doubs depuis 2008, succède à Charles Demouge, qui le soutenait dans sa démarche. Lors du dernier mandat, il était vice-président, en charge des finances.

Il a été élu avec les soutiens de la gauche, après le retrait de Magali Duvernois (revivre notre direct), dans l’entre-deux-tour. Les voix de la maire d’Exincourt se sont quasiment toutes ralliées à Pierre-Aimée Girardot ; trois ont fait défection.

Lors de sa prise de parole de candidat, en début de matinée,  il avait insisté sur la volonté d’un choix « de méthode, de vision et d’équilibre ». Cet ancien cadre e PSA prévoit d’organiser une construction collective du projet de territoire. Il est honoré « de la confiance » qu’on lui donne, mais mesure « la responsabilité » qui « incombe » à cette responsabilité, confie-t-il après son élection. Celui qui est âgé de 68 ans veut faire de PMA un « outil utile et efficace au service des communes ». « 140 000 habitants comptent sur notre capacité à travailler ensemble », a-t-il encore déclaré. 

Pierre-Aimé Girardot veut construire un projet de territoire

« L’élection a été très serrée, convient le nouveau président, à la sortie de la séance d’installation. Mais nous avons réussi à discuter entre tous les groupes pour proposer une liste de vice-présidents. » Le groupe de Magali Duvernois est représentée, avec 4 vice-présidences, ainsi que celui de Gilles Da Costa, avec 4 vice-présidences aussi. Le groupe de Pierre-Aimé Girardot en compte donc 7. « Ce mandat part sous de bons auspices, note-t-il. Je ferai tout pour que l’on travaille dans l’intérêt du pays de Montbéliard. »

Pierre-Aimé Girardot veut créer un service permettant aux élus d’obtenir de l’aide juridique et technique, ou encore le développement de la mutualisation des services entre les communes, comme il l’avait déclaré lors de l’annonce de sa candidature (lire notre article). Il se pourrait que ce soit la première action mise en place confie-t-il à la fin de la séance. Et il veut pousser le nord Franche-Comté, en nommant un vice-président chargé de cette question. Côté développement économique, le projet de la zone d’activités des Hauts de Mathay est toujours d’actualité. Il veut la concrétiser lors de son mandat. Il veut aussi s’intéresser à la question des transports, dans un territoire marqué par le vieillissement de la population et la difficulté de se déplacer. Une volonté qui fait écho à la volonté de mieux desservir l’hôpital Nord Franche-Comté. Les investissements devront représenter au moins 40 millions d’euros chaque année.

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