Pays de Montbéliard Agglomération : qui est Pierre-Aimé Girardot, le nouveau président ?

C’est une forme de continuité qui s’engage à Pays de Montbéliard Agglomération. Même si sur les 113 élus communautaires, 53 sont nouveaux, un air de poursuite se dégage de l’élection du président. Pierre-Aimée Girardot (divers droite), maire de Longevelle-sur-Doubs depuis 2008, succède à Charles Demouge, qui le soutenait dans sa démarche. Lors du dernier mandat, il était vice-président, en charge des finances.

Il a été élu avec les soutiens de la gauche, après le retrait de Magali Duvernois (revivre notre direct), dans l’entre-deux-tour. Les voix de la maire d’Exincourt se sont quasiment toutes ralliées à Pierre-Aimée Girardot ; trois ont fait défection.

Lors de sa prise de parole de candidat, en début de matinée, il avait insisté sur la volonté d’un choix « de méthode, de vision et d’équilibre ». Cet ancien cadre e PSA prévoit d’organiser une construction collective du projet de territoire. Il est honoré « de la confiance » qu’on lui donne, mais mesure « la responsabilité » qui « incombe » à cette responsabilité, confie-t-il après son élection. Celui qui est âgé de 68 ans veut faire de PMA un « outil utile et efficace au service des communes ». « 140 000 habitants comptent sur notre capacité à travailler ensemble », a-t-il encore déclaré.