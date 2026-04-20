Élection PMA : Pierre Aimée Girardot « Je n’ai pas d’alliance avec quiconque »

Dans moins de quatre jours aura lieu l’élection du président ou de la présidente de Pays de Montbéliard Agglomération. En ce début de semaine, Pierre Aimée Girardot a officialisé sa candidature. Retraité de l’industrie automobile, il est maire de Longevelle-sur-Doubs. Il a également été vice-président à PMA, en charge des finances, des ressources humaines et de la mutualisation, durant l’ancien mandat. Il est le troisième à annoncer publiquement sa candidature après Gilles Da Costa (lire notre article), élu à la Mairie de Montbéliard et Magali Duvernois, maire d’Exincourt (lire notre article).

« Je n’ai pas d’alliance avec quiconque. Quand je me présente, c’est pour arriver premier, assure le candidat avant d’ajouter : Je n’aurais peut-être pas la majorité. » Pierre Aimée Girardot était vu comme étant dans la même lignée que Charles Demouge, président de PMA lors du dernier mandat. Il est d’ailleurs président du groupe de soutien à Charles Demouge : Unis pour réussir. Il souhaite tout de même rectifier : « Il y a des choses qui seront faites dans la continuité, mais c’est une rupture avec Charles Demouge. »