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Élection PMA : Pierre Aimée Girardot « Je n’ai pas d’alliance avec quiconque »

Pierre Aimée Girardot, maire de Longevelle-sur-Doubs.
Pierre Aimée Girardot, officialise sa candidature à la présidence de PMA.| ©Le Trois – Jade Belleville

Vendredi 24 avril, la nouvelle ou le nouveau président du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) sera élu par les 113 élus. À moins d’une semaine du scrutin, Pierre Aimée Girardot s’annonce candidat.

Dans moins de quatre jours aura lieu l’élection du président ou de la présidente de Pays de Montbéliard Agglomération. En ce début de semaine, Pierre Aimée Girardot a officialisé sa candidature. Retraité de l’industrie automobile, il est maire de Longevelle-sur-Doubs. Il a également été vice-président à PMA, en charge des finances, des ressources humaines et de la mutualisation, durant l’ancien mandat. Il est le troisième à annoncer publiquement sa candidature après Gilles Da Costa (lire notre article), élu à la Mairie de Montbéliard et Magali Duvernois, maire d’Exincourt (lire notre article).

« Je n’ai pas d’alliance avec quiconque. Quand je me présente, c’est pour arriver premier, assure le candidat avant d’ajouter : Je n’aurais peut-être pas la majorité. » Pierre Aimée Girardot était vu comme étant dans la même lignée que Charles Demouge, président de PMA lors du dernier mandat. Il est d’ailleurs président du groupe de soutien à Charles Demouge : Unis pour réussir. Il souhaite tout de même rectifier : « Il y a des choses qui seront faites dans la continuité, mais c’est une rupture avec Charles Demouge. »

Soutenir l’ensemble des communes

Pierre Aimée Girardot à lui aussi fait le tour des conseillers municipaux en espérant rallier un maximum de voix. Son programme tient en quatre ambitions. « On a rencontré les élus, et on s’est rendu compte qu’il y a un réel besoin que l’agglomération soutienne les communes », observe-t-il. Le candidat évoque la création d’un service permettant aux élus d’obtenir de l’aide juridique et technique, ou encore le développement de la mutualisation des services entre les communes. « Et puis, il y aura quelque chose de nouveau, une réelle coopération nord Franche-Comté », annonce Pierre Aimée Girardot. Le candidat prévoit une vice-présidence consacrée à cette question. « Le fait de mettre un vice-président sur ses tâches, c’est pour en parler certes, mais c’est pour agir », complète Jean-Louis Noris, maire de Bourguignon et ancien vice-président chargé de l’urbanisme à PMA.  

Autre point soulevé par le maire de Longevelle-sur-Doubs, le développement économique et d’implantations d’entreprises. « On avait des études sur une zone d’activité sur les hauts de Mathay. Et moi, je veux absolument que l’on la concrétise pendant ce mandat », développe Pierre Aimée Girardot.

Étendre l’offre de transports et de soins

Troisième ambition : rendre le territoire responsable. Un projet qui passe par la diversification du réseau de transport. « Beaucoup de communes font face au vieillissement de la population. Qui dit personne âgée, dit difficulté de déplacement. À partir de 75, 80 ans, il arrive souvent qu’on n’ose plus prendre sa voiture pour partir en ville », illustre Jean-Louis Noris. Pour contrer cette problématique, la desserte permettant d’accéder à l’hôpital Nord Franche-Comté fera l’objet d’investissement. « Il va falloir prévoir des connexions entre les villages pour qu’une personne puisse aller d’un village à l’autre, pour aller chez le médecin par exemple, sans être obligée d’aller à Montbéliard », complète le candidat. 

« Il faut aussi que le territoire soit un endroit où il fait bon vivre », indique Pierre Aimée Girardot. Pour cela, il souhaite pérenniser la venue des professionnels de santé. Pour rappel, en trois ans et demi, 37 praticiens avaient rejoint le territoire. « Le changement, c’est aussi qu’on veut étendre l’offre de santé sur tout le territoire », soutient Marie-France Bottarlini-Caputo, maire d’Hérimoncourt et vice-présidente à PMA en charge du tourisme, durant l’ancien mandat.

40 millions d’euros d'investissements par an

En tant qu’ancien vice-président des finances à PMA, Pierre Aimée Girardot a déjà calculé le montant des investissements : 40 millions d’euros par an, tous les budgets confondus. Lors de l’officialisation de sa candidature, des élus communautaires ont affiché leur soutien : Léa Lemoine, adjointe à Seloncourt ; Xavier Bartolo, maire d’Étouvans ; Philippe Mathieu, maire de Présentevillers ; Patrick Froehly, maire de Lougres ; Mathieu Gagliardi, maire de Seloncourt. Pierre Aimée Girardot l’affirme : « Moi aussi, je suis favori. »

Même si trois candidats se sont officiellement lancés dans la course, d’autres candidats peuvent se porter volontaires jusqu’au dernier moment lors de l’élection, soit le vendredi 24 avril.

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