Magali Duvernois, en lice pour la présidence de Pays de Montbéliard Agglomération

Magali Duvernois l’a observé : les élus et les habitants sont éloignés des décisions prises à l’agglomération. Pour contrer cette problématique, elle propose la mise en place, dès le mois de septembre, d’états généraux. Le concept ? Des réunions rassemblant les élus, le conseil de développement (lire notre article), les représentants des habitants, des experts… Afin de définir des lignes directrices. Autre proposition, créer à PMA un bureau d’accueil pour les maires. Aides, demandes de subventions, questions… les édiles pourront être accompagnés dans leur fonction. Arnaud Rota, maire d’Arbouans, soutien de Magalie Duvernois se souvient de son premier mandat : « Ce n’est pas évident quand on commence. Il faut sans cesse appeler les collègues pour avoir des informations, de l’aide. »

Dans la même lignée, Magali Duvernois souhaite bouleverser les postes de vice-présidents. Lors du dernier mandat, sur les treize vice-présidents, deux venaient de Montbéliard et deux d’Audincourt. « Il n’y aura qu’un poste de vice-président pour les grandes villes. Un seul pour Audincourt et un seul pour Montbéliard, pour pouvoir laisser à l’ensemble des communes la chance d’être représentée », révèle la candidate. Autre subtilité, Magali Duvernois souhaite laisser plus de place aux élues féminines : au minimum, un tiers des vice-présidents seront des femmes. À noter que si la candidate est élue, elle sera la première femme à être à la tête de PMA.

Autre proposition de la candidate : mettre en place des centres de santé au sein de l’agglomération. « Il nous semble essentiel que les habitants puissent avoir accès à des médecins généralistes dans un rayon de 6 ou 8 km », assure Magali Duvernois. Un programme qui a séduit Jean-Luc Petiot, maire de Berche : « De plus, elle est maire d’une commune aussi bien rurale qu’industrielle. Je préfère quelqu’un qui est sur le terrain plutôt que quelqu’un de bureaucrate qui ne connaît pas nos problèmes. »