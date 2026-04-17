Magali Duvernois, en lice pour la présidence de Pays de Montbéliard Agglomération

« L’élection n’est pas encore faite, je peux être la surprise du 24 avril (jour élection du président ou de la présidente de PMA, NDLR) », annonce Magali Duvernois. La maire socialiste d’Exincourt se déclare publiquement candidate pour la présidence du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). À huit jours du scrutin, celle qui a été, lors du dernier mandat, vice-présidente en charge de l’environnement et de la transition écologique à l’agglomération espère rallier un maximum d’élus.
Depuis un mois, la maire échange avec les élus du territoire (lire notre article). Elle explique avoir pu échanger directement avec 80 % d’entre eux. « Un échange individuel ça permet de mieux cerner les préoccupations des maires ou les difficultés des maires actuellement. » Grâce à ses rencontres, Magali Duvernois a pu construire son programme. Une action félicitée par Mélanie Daf, adjointe à Audincourt et conseillère communautaire à PMA. « Livrer un programme clé en main il y a un mois aurait pu passer pour un manque d’humilité. On ne prétend pas connaître tout ce qui se passe dans chacune des salles de réunion des 73 communes. On avait besoin de toutes ces rencontres pour pouvoir lister et analyser les problématiques. »
ligne directrice : créer du lien entre les communes et l’agglomération
Magali Duvernois l’a observé : les élus et les habitants sont éloignés des décisions prises à l’agglomération. Pour contrer cette problématique, elle propose la mise en place, dès le mois de septembre, d’états généraux. Le concept ? Des réunions rassemblant les élus, le conseil de développement (lire notre article), les représentants des habitants, des experts… Afin de définir des lignes directrices. Autre proposition, créer à PMA un bureau d’accueil pour les maires. Aides, demandes de subventions, questions… les édiles pourront être accompagnés dans leur fonction. Arnaud Rota, maire d’Arbouans, soutien de Magalie Duvernois se souvient de son premier mandat : « Ce n’est pas évident quand on commence. Il faut sans cesse appeler les collègues pour avoir des informations, de l’aide. »
Dans la même lignée, Magali Duvernois souhaite bouleverser les postes de vice-présidents. Lors du dernier mandat, sur les treize vice-présidents, deux venaient de Montbéliard et deux d’Audincourt. « Il n’y aura qu’un poste de vice-président pour les grandes villes. Un seul pour Audincourt et un seul pour Montbéliard, pour pouvoir laisser à l’ensemble des communes la chance d’être représentée », révèle la candidate. Autre subtilité, Magali Duvernois souhaite laisser plus de place aux élues féminines : au minimum, un tiers des vice-présidents seront des femmes. À noter que si la candidate est élue, elle sera la première femme à être à la tête de PMA.
Autre proposition de la candidate : mettre en place des centres de santé au sein de l’agglomération. « Il nous semble essentiel que les habitants puissent avoir accès à des médecins généralistes dans un rayon de 6 ou 8 km », assure Magali Duvernois. Un programme qui a séduit Jean-Luc Petiot, maire de Berche : « De plus, elle est maire d’une commune aussi bien rurale qu’industrielle. Je préfère quelqu’un qui est sur le terrain plutôt que quelqu’un de bureaucrate qui ne connaît pas nos problèmes. »
Le soutien de 35 à 40 élus à PMA
D’après ses estimations, la candidate a le soutien ferme de 35 à 40 conseillers communautaires. 13 élus seraient encore hésitants sur leur vote et pourraient faire basculer les résultats du scrutin au dernier. « Je pense, très sincèrement, que personne n’aura une majorité absolue au premier tour », convient la candidate.
Gilles Da Costa, élu conseiller municipal et conseiller communautaire à Montbéliard, a lui aussi lancé sa campagne (lire notre article). Il est notamment soutenu par la maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, et le groupe Indépendants et Solidaires.
Pierre Aimée Girardot, maire de Longevelle-sur-Doubs et vice-président chargé des finances, des ressources humaines et de la mutualisation à PMA, est également vu comme un potentiel candidat. Contacté, il n’a ni affirmé ni infirmé sa candidature mais renvoie à une communication dans les prochains jours. Il est présenté comme le successeur de Charles Demouge.