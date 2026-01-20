Installation du nouveau Conseil de développement de PMA : quel est son fonctionnement ?

Six enquêtes approfondies, 120 réunions, 3 967 heures de travail en trois ans, voici le bilan du dernier mandat du Conseil de développement (Codev) du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Ce lundi 19 janvier, cette organisation a officialisé son installation au siège de PMA pour la période 2026-2028. Après trois années à la présidence du Codev, David Markezic passe la main à Marie-Christine Clerc-Gevrey. Elle a été nommée par Charles Demouge, président de PMA. Dominique Voynet, ancienne ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, était présente. Originaire de Montbéliard, elle est à l’instigatrice de la création des conseils de développement grâce à la loi dite Voynet. La mise en place d’un Codev est obligatoire dans les communautés d’agglomération ou les communautés de communes de plus de 50 000 habitants.

Mais qu’est-ce que le Codev ? À titre consultatif, cette organisation travaille sur des préconisations afin d’aider les élus du conseil communautaire dans leurs prises de décisions (lire notre article). « Le Conseil de développement n’a pas vocation à être force de proposition. C’est une instance de consultation et non de concertation. La décision revient aux élus », précise Jilali El Rhaz, directeur du Codev de PMA. Mise en place en 2000, le Codev est aujourd’hui constitué de 202 membres, dont 112 membres titulaires, une cinquantaine de suppléants et une cinquantaine de membres associés. Avec une tranche d’âge entre 50 et 59 ans, « ce n’est pas un club de retraités », tient à préciser le directeur.

« La particularité de notre Conseil de développement, c’est qu’il est déconnecté du calendrier politique », ajoute Jilali El Rhaz. Les membres du Codev sont renouvelés en janvier tandis que les nouveaux conseillers communautaires ne sont élus qu’en mars prochain. De plus, il est impossible d’être membre du Conseil et d’avoir un mandat électif local ou national. « C’est pour montrer le caractère d’indépendance du travail et d’autonomie de fonctionnement », complète le directeur.