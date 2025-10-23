Montbéliard : le conseil de développement, acteur clé de la démocratie locale

Tourisme. Aérodrome du pays de Montbéliard. Loisirs. Habitat. Sport. Innovation. L’eau. Autant de sujets dont s’est saisi le conseil de développement (Codev) de Pays de Montbéliard Agglomération, ces dernières décennies. La mandature du Codev de PMA se termine en cette fin d’année, avant d’entamer un nouveau cycle de deux ans. Les membres bouclent les derniers rapports.

À PMA, 200 personnes sont mobilisés entre les membres titulaires (112), les suppléants et les personnalités associées. Ce sont des membres de « la société civile désireux de participer à la vie locale », explique Jilali El Rhaz, directeur du conseil de développement. Y participer est d’autant plus fort aujourd’hui que la défiance dans les institutions est fortes, relève le directeur. Et de résumer : « Le conseil de développement a une mission consultative. Il éclaire les élus. C’est un lieu de débat et d’expression, transpartisan. » C’est un espace de dialogue « du temps long », souligne David Markezic, président du Codev depuis 2022. « Nous sommes une force de proposition, regroupant avec des parcours professionnels et sociaux différents », appuie encore le président. C’est un espace déconnecté de l’arène politique. L’installation du Codev 2026-2028 se fera en janvier 2026, avant les élections municipales. Surtout, on ne peut pas être élus et membre du Codev.

Le Codev compte sept collège : monde économique, monde associatif, organisations syndicales, citoyens volontaires, acteurs des territoires voisins, personnalités qualifiées, et services publics et assimilés. Les membres sont issus de ces sept catégories. « Notre particularité, c’est d’avoir une grande majorité d’actifs, 77 %, parmi nos membres », apprécie David Markezic, par ailleurs directeur de l’IUT Nord Franche-Comté. Après, ils sont répartis dans quatre commissions : transport et mobilité ; environnement et cadre de vie ; économie, connaissance et créativité ; culture, sport et attractivité.