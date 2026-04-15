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Portrait robot de l’agglomération du pays de Montbéliard

Un symbole du pays de Montbéliard, le belvédère de Vandoncourt permet de voir loin.
Avec 45 communes de moins de 1 000 habitants, sur 73, Pays de Montbéliard Agglomération est une collectivité particulièrement rurale. | ©Le Trois – Thibault Quartier

L'élection du président ou de la présidente du Pays de Montbéliard Agglomération est programmée le vendredi 24 avril. Entre démographie et industrie, Le Trois présente les grandes tendances du territoire.

Une démographie en baisse

En 2026, l’Insee enregistre 138 040 habitants dans les 73 communes de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). En 2017, à périmètre constant, PMA comptait 139 948 âmes, soit 1 908 personnes de plus qu’aujourd’hui (lire notre article). Une baisse démographique qui s’illustre également à l’échelle de Montbéliard qui, sur cette même période, a perdu 723 habitants. Pays de Montbéliard Agglomération est le deuxième établissement public de coopération intercommunale de Franche-Comté, en nombre d’habitants, après Grand Besançon Métropole. 

Les 45-59 ans sont la tranche d’âge la plus représentée dans le territoire : il pèse 19,5 % de la population totale. Une donnée légèrement supérieure à la moyenne nationale qui est de 19 % (Insee). Ensuite arrivent les 60-74 ans, représentant 18,4 % de la population, et les moins de 15  ans, représentant 18,2 % de la population. Ces deux tranches d’âge sont plus représentées à PMA qu’au niveau national. Leur part est supérieure d’un à deux points par rapport à la moyenne nationale.

Une collectivité à dominante rurale

Le 1er juillet 1959, 24 communes se regroupent pour former le district urbain du Pays de Montbéliard. À noter que c’est le deuxième district créé en France. Jusqu’en 2017, l’intercommunalité ne comptait que 29 communes ; entre-temps cinq communes du territoire avaient rejoint le district. Mais à partir de janvier 2017, quatre communautés de communes fusionnent avec Pays de Montbéliard Agglomération : les 3 Cantons, la Vallée du Rupt, les Balcons du Lomont et le Pays de Pont-de-Roide-Vermondans. Neuf autres communes rejoignent également l’intercommunalité au même moment. Dampjoux est la dernière commune à rejoindre Pays de Montbéliard Agglomération en janvier 2024 pour former la collectivité actuelle.

PMA compte donc 73 communes avec un pôle urbain concentré autour trois villes : Montbéliard avec 25 516 habitants en 2022, Audincourt avec 14 009 habitants et Valentigney avec 10 624 habitants, les seules communes de plus de 10000 habitants dans ce territoire de 452 km2. Neuf communes ont entre 3 500 et 10 000 habitants et 16 communes entre 1 000 et 3 500 habitants. Surtout, 61,5 % des communes de l’intercommunalité sont des villages de moins de 1 000 âmes, soit 45 communes.

Pays de Montbéliard, le fleuron de l’industrie

Sur son site internet, Pays de Montbéliard Agglomération explique être le 1er pôle économique du nord Franche-Comté avec 57 947 emplois dans le territoire. Concernant les habitants de 15 à 64 ans, 72,2 % d’entre eux sont actifs. Un taux légèrement inférieur à celui du Grand Belfort qui affiche 73 % d’actifs sur la même tranche d’âge (Insee). L’emploi est notamment ciblé sur le secteur de l’industrie qui représente 29 % de l’activité. 

À partir du XIXe siècle, le territoire connaît un essor de l’industrie spécialement grâce à la filière automobile. Le constructeur automobile Peugeot installe son usine à Sochaux et son centre technique à Belchamp. Le groupe PSA, qui porte les marques Peugeot et Citroën, fonde avec Fiat Chrysler Automobiles le groupe Stellantis en 2021.En 2025, le site de Sochaux a produit 230 000 véhicules et compte 5 500 salariés ainsi que 1 000 intérimaires. En 2007,
l’usine employait encore 11 800 salariés. L’automobile est un moteur de l’économie. Stellantis dispose d’un réseau dense de sous-traitants, implantés dans le territoire. des sous-traitants en grande souffrance, à l’instar de Technitube, à Etupes, qui a été liquidé.  Le secteur de l’automobile est bien en crise ; le territoire n’échappe pas à ces tensions et doit trouver de nouvelles portes pour diversifier son économie. Des travaux sont menés autour de l’énergie, par exemple avec Das Solar (lire notre article), ou de l’industrie de défense, comme avec Metalhom. 

La filière cuir est un autre pôle de ressources industrielles. La filière emploie aujourd’hui plus de 3 500 salariés dans une quarantaine d’entreprises. Hermès, installé dans la région depuis 1996, compte par exemple plus de 700 salariés. De son côté, SIS, sous-traitant de grandes marques de maroquinerie, a créé plus de 1 000 emplois depuis son implantation en 1998. Les acteurs de la formation aux métiers du cuir du territoire, à l’instar de l’école Boudard au lycée des Huisselets ou les Greta Haute-Saône et Nord Franche-Comté, ont constitué, début 2025 L’Institut Français de formation aux métiers de la maroquinerie.

23 % de surfaces agricoles

Pays de Montbéliard Agglomération compte 724 entreprises de plus de 10 salariés ainsi que 1 409 commerces de proximité. Le territoire possède deux parcs d’activités industrielles, deux parcs secondaires d’industrie légère ou d’artisanat ainsi qu’une pépinière d’entreprises. Au-delà du commerce et de l’industrie, le secteur de l’agriculture n’est pas à négliger. L’intercommunalité compte 145 exploitations agricoles ; une partie du territoire dépend de l’appellation comté. 23 % du territoire sont des surfaces agricoles.

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