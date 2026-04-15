Portrait robot de l’agglomération du pays de Montbéliard

Sur son site internet, Pays de Montbéliard Agglomération explique être le 1er pôle économique du nord Franche-Comté avec 57 947 emplois dans le territoire. Concernant les habitants de 15 à 64 ans, 72,2 % d’entre eux sont actifs. Un taux légèrement inférieur à celui du Grand Belfort qui affiche 73 % d’actifs sur la même tranche d’âge (Insee). L’emploi est notamment ciblé sur le secteur de l’industrie qui représente 29 % de l’activité.

À partir du XIXe siècle, le territoire connaît un essor de l’industrie spécialement grâce à la filière automobile. Le constructeur automobile Peugeot installe son usine à Sochaux et son centre technique à Belchamp. Le groupe PSA, qui porte les marques Peugeot et Citroën, fonde avec Fiat Chrysler Automobiles le groupe Stellantis en 2021.En 2025, le site de Sochaux a produit 230 000 véhicules et compte 5 500 salariés ainsi que 1 000 intérimaires. En 2007,

l’usine employait encore 11 800 salariés. L’automobile est un moteur de l’économie. Stellantis dispose d’un réseau dense de sous-traitants, implantés dans le territoire. des sous-traitants en grande souffrance, à l’instar de Technitube, à Etupes, qui a été liquidé. Le secteur de l’automobile est bien en crise ; le territoire n’échappe pas à ces tensions et doit trouver de nouvelles portes pour diversifier son économie. Des travaux sont menés autour de l’énergie, par exemple avec Das Solar (lire notre article), ou de l’industrie de défense, comme avec Metalhom.

La filière cuir est un autre pôle de ressources industrielles. La filière emploie aujourd’hui plus de 3 500 salariés dans une quarantaine d’entreprises. Hermès, installé dans la région depuis 1996, compte par exemple plus de 700 salariés. De son côté, SIS, sous-traitant de grandes marques de maroquinerie, a créé plus de 1 000 emplois depuis son implantation en 1998. Les acteurs de la formation aux métiers du cuir du territoire, à l’instar de l’école Boudard au lycée des Huisselets ou les Greta Haute-Saône et Nord Franche-Comté, ont constitué, début 2025 L’Institut Français de formation aux métiers de la maroquinerie.