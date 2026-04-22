Pays de Montbéliard : quels sont les enjeux de la prochaine gouvernance ?

Une difficulté attend le prochain exécutif de Pays de Montbéliard Agglomération : la baisse démographique. Selon les données de l’Insee, entre 2017 et 2026, le territoire a perdu 1 908 habitants, passant de 138 040 à 139 948 âmes. Soit une perte de 1,38 % en neuf ans. Une raison explique cette diminution : la crise de la filière automobile, qui limite l’emploi, l’un des facteurs clés de la dynamique démographique. Ce déclin démographique lié à l’emploi a débuté dès 1982 (lire notre article).

Afin de ne pas voir ses industries et par conséquent ses emplois s’effondrer, Pays de Montbéliard Agglomération doit réfléchir à la diversification de ses filières. Le secteur de l’automobile ne suffit plus. « Pays de Montbéliard Agglomération fait face à des mutations profondes de son ADN. Le territoire a perdu 10 % de ses emplois industriels entre 2016 et 2020 » est-il écrit sur le site de PMA. L’agglomération a la possibilité de miser sur des filières d’avenir comme le luxe ou la maroquinerie. Depuis plus de dix ans, cette filière d’excellence se développe notamment via l’installation en 2014 de la société Créations Perrin et de manufactures du groupe Hermès en 2018. L’agglomération ne doit pas pour autant abandonner totalement la filière automobile. Pays de Montbéliard Agglomération va devoir accompagner les entreprises dans l’électrification de la flotte.

Mais pour attirer de nouvelles entreprises, Pays de Montbéliard Agglomération doit disposer de fonciers. Comme l’annonçait Charles Demouge, ancien président de PMA, l’agglomération ne détient plus de friches industrielles (lire notre article). Elle a cédé la friche de PSASud au groupe BT Immo pour la construction d’un ensemble logistique. Et elle a vendu au fabricant de panneaux photovoltaïques Das Solar l’ancienne usine de Faurecia à Maneure ; la production n’a pas encore débuter et tarde à se lancer, malgré un calendrier initial très optimiste. Un projet a été lancé par l’ancienne gouvernance pour étudier la faisabilité de la création d’une zone d’activités dans les hauts de Mathay.

Autre enjeu pour contrer la baisse démographique : l’offre en enseignement supérieur. Le territoire doit oeuvrer pour limiter la fuite de ses étudiants vers les métropoles voisines de Besançon, Dijon ou Strasbourg, Durant le mandat précédent, la présidence a mené un projet de réhabilitation de l’ex-polyclinique des Portes-du-Jura. Après travaux, le bâtiment servira d’extension au campus universitaire et accueillera plusieurs formations.