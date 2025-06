Où en est le projet de service express régional métropolitain dans le Nord Franche-Comté ? 

L’État a l’intention de créer, dans au moins dix territoires à dominante métropolitaine, un « choc » de l’offre de transport reposant sur un renforcement de la desserte ferroviaire, mais aussi sur une offre plus importante de bus à haut niveau de service, de covoiturage, d’autopartage. Le but est d’offrir aux habitants une alternative à la voiture et de réduire le trafic routier. Ce concept, c’est le Serm : le service express régional métropolitain. Dans le Nord Franche-Comté, le syndicat mixte de transport, doté de la compétence transports pour l’aire urbaine, a validé le principe d’un Serm en juin 2024 (lire notre article).

Pourquoi un Serm dans le nord Franche-Comté ? « Le périmètre du bassin de mobilité Nord Franche-Comté défini par la Région semble une évidence au regard des flux qui le parcourent et de la réalité du bassin de vie et d’emplois qu’il constitue », exposait le syndicat mixte l’an dernier. En effet, l’État précise que ce service peut être déployé autour d’une agglomération de plus de 100 000 habitants dont le bassin d’usage correspond aux mêmes prérequis que les métropoles.

Mais un an plus tard, où en est-on ? Dans un communiqué publié le 12 juin, l’Association des usagers de transport de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard (l’Autau) dénonce un manque de réactivité. Un an après la validation du principe, l’avancement est quasi nul selon elle, là où Dijon, Besançon ou encore Mulhouse-Bâle avec son projet Trireno avancent à grands pas. « Nous en sommes, au mieux, au même point que l’an dernier », regrette l’association, qui dénonce une forme d’inertie locale.

« La situation nous paraît grave », alerte l’Autau. « Coincée entre des Serm dijonnais et bisontins d’un côté, et ce mastodonte “Trireno” de l’autre, notre aire urbaine ne pèsera pas lourd », prévient l’association d’usagers. Elle rappelle « l’urgence » de maîtriser les horaires de trains, d’assurer des correspondances efficaces, notamment en intégrant des lignes qui pourraient être menacées : Belfort-Delle, Belfort-Épinal… et de les inscrire « dans un schéma de mobilité cohérent dans un bassin de population de plus de 300 000 habitants » (lire notre article).