Ligne de train en sursis : ce collectif qui veut sauver Belfort-Lure-Épinal

Le maintien de la ligne nécessiterait un investissement de 90 millions d’euros sur dix ans, dont 15 millions à engager avant 2028. Un premier pas indispensable selon Muriel Ternant, conseillère régionale, qui souligne le rôle structurant de ces lignes de maillage fin. Malgré un service qui se détériore, la fréquentation des gares a augmenté de 10 à 20 % depuis 2019, preuve de son utilité pour les usagers, note l’Autau.

Cette situation n’est pas isolée. La Bourgogne-Franche-Comté recense cinq lignes particulièrement menacées, dont la ligne des Hirondelles (Andelot-Saint-Claude) et la ligne Clamecy-Corbigny dans le Morvan. La ligne Belfort-Lure-Épinal, quant à elle,avait bénéficié de travaux entre 2021 et 2023, avec une interruption totale des circulations lors de l’été 2023. Le renouvellement de la voie entre Luxeuil-les-Bains et Aillevillers avait été financé à hauteur de 1,9 million d’euros, mais de nombreuses portions restent dégradées, par manque d’investissement.

En France, le réseau ferré a entre 30 et 50 ans d’âge en moyenne selon les sections, contre 17 ans en Allemagne et 15 ans en Suisse. « Le train est un mode de transport qui demande des investissements. Ce n’est pas possible autrement. Aujourd’hui, en France, ce n’est pas possible avec la logique d’austérité du gouvernement. Mais on se demande quand même où en est le plan Borne qui annonçait 100 milliards d’euros d’investissement pour le train en France », rit jaune Muriel Ternant, présidente régionale du PCF.