Lure-Épinal : la survie des lignes régionales au cœur des débats

L’avenir de la ligne ferroviaire Lure-Épinal est suspendu à des décisions financières. Selon le comité régional du Parti communiste français (PCF), la ligne nécessite des travaux – très – urgents. La vétusté de la ligne Lure-Épinal menace d’entraîner des ralentissements qui pourraient allonger les trajets jusqu’à 26 minutes supplémentaires dès 2026. « Ces travaux se chiffrent à 10 millions d’euros dans l’immédiat, dont 5 millions sont déjà programmés, et 90 millions après 2028 », explique le comité régional du PCF dans son communiqué. Des travaux qui doivent être assurés par la Région, puisqu’elle a la responsabilité des lignes régionales.

Plus globalement, l’ensemble des lignes régionales de desserte fine nécessiterait 50 millions d’euros à court terme et 300 millions d’ici 2032. Face à ces enjeux financiers, Michel Neugnot, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge des mobilités, a déclaré que sans aide supplémentaire de l’État, des choix devraient être faits sur les lignes à conserver et à fermer. « Tous les travaux ne pourront pas être faits, il y aura des choix à faire », a-t-il expliqué.« Le devenir de la ligne Lure-Épinal est donc aujourd’hui posé », écrit le PCF. Une perspective qu’il refuse catégoriquement.