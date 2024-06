Dans le nord Franche-Comté, le principe d’un service de transport express régional validé

Eric Oternaud, conseiller régional Europe Écologie Les Verts, en charge de la conversion écologique de l’économie et de l’économie sociale et solidaire (ESS), porte l’ambition d’un Serm pour le nord Franche-Comté depuis plus d’un an. Alors que des polémiques enflaient sur le peu de fréquentation de la ligne Belfort-Delle (lié, notamment, aux problèmes de cadencement qui ont fini par décourager les habitants), il expliquait : « Il ne faut pas seulement une meilleure desserte de la ligne Belfort-Delle pour remobiliser les populations dans les transports en commun. Mais un Serm. » « C’est un vrai projet de métropole. Cela permettrait par exemple à la population d’Héricourt d’aller à l’hôpital en train. On a besoin de cette vision pour notre territoire. » Il pense cette mise en place cohérente notamment, car « on sait que l’on a dans l’aire urbaine à peu près le même nombre d’habitants qu’à Dijon. »

Il y a un an, Le Trois avait aussi rencontré l’association des usagers des transports de l’Aire urbaine (Autau), représenté par son président, Jean-Jacques Vernier. L’association milite pour un meilleure cadencement des trains sur le territoire. L’idée d’un Serm ne déplaisait pas à l’association. Mais elle a été refroidie par l’exemple de Strasbourg (lire ici). « Strasbourg s’est tiré une balle dans le pied. Chez nous, il faudrait déjà résoudre le problème des trains et des cadencements. Le Serm est une très belle idée mais on peut peut-être se le fixer comme objectif », avançait encore Jean-Jacques Vernier lors d’un entretien.